La nadadora estadounidense Kate Douglass rompe el récord mundial de los 50m libres

La nadadora estadounidense Kate Douglass rompió este sábado el récord mundial de los 50 m estilo libre femenino, al registrar un tiempo de 23,49 segundos en las eliminatorias del Campeonato Pan Pacífico.

Douglass, de 24 años, superó la marca mundial de 23,55 segundos establecida por su compatriota Gretchen Walsh el 28 de junio en el Trofeo Sette Colli de Roma.

La marca de Walsh, de 23 años, había superado el récord mundial de 23,59 segundos que la propia Douglass había establecido el 19 de junio.

La nueva plusmarquista afirmó que creía que aún podía mejorar técnicamente.

"Definitivamente no me lo esperaba", dijo a la revista Swimming World. "Sigo pensando que hay cosas que podría pulir".

La impresionante actuación de Douglass en la ciudad estadounidense de Irvine, California, se produjo poco más de 12 horas después de que lograra el segundo mejor tiempo de la historia en los 100 m estilo libre.

Lo consiguió durante la primera posta del victorioso relevo 4x100 m estilo libre del equipo de Estados Unidos.

Tocó la pared en 51,69 segundos, a una centésima de la marca mundial establecida por la holandesa Marrit Steenbergen en junio.

"El hecho de haberme quedado a las puertas de un récord mundial anoche me dio un poco de impulso, y sabía que hoy quería salir a romper el récord mundial... y lo logré esta mañana", dijo Douglass.

"Estoy más descansada que cuando rompí el récord mundial por primera vez, y he estado muy emocionada", añadió.

Tras la proeza de Douglass, la final de los 50 m libres de este sábado promete ser espectacular, pues enfrentará a la nueva plusmarquista con la recientemente vencida.

Walsh, quien nadó en la última serie después de que Douglass rompiera su récord, tocó la pared en 23,78 segundos, el segundo mejor tiempo de la mañana.

La australiana Meg Harris, quien superó a Walsh para ganar los 100 m libres el jueves, fue la tercera más rápida con 24,22.

Douglass también tiene programada otra prueba individual esta noche, la última de este encuentro de cuatro días que reúne a los mejores nadadores de países no europeos.

La estadounidense, segunda nadadora más rápida de la historia en los 200 m braza, se clasificó en segundo lugar para esa final, detrás de la japonesa Kotomi Kato.