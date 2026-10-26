La NBA firma acuerdos con Kalshi y Polymarket como socios de mercados de predicción

La NBA anunció este lunes acuerdos comerciales con Kalshi y Polymarket que, según la liga de baloncesto norteamericana, ayudarán a proteger la integridad de la competición ante posibles actividades ilegales en los cada vez más populares mercados de predicciones en línea.

Kalshi y Polymarket serán designadas como las plataformas de mercados de predicción preferidas de la liga y podrán utilizar materiales promocionales de la competición en sus campañas de mercadeo.

A cambio, la NBA tendrá capacidad de supervisión sobre determinados mercados ofrecidos por ambas empresas y recibirá información relacionada con investigaciones y actividades consideradas sospechosas.

El acuerdo llega en medio del auge de los mercados de predicción, favorecidos por un marco regulatorio que actualmente les permite operar en todo Estados Unidos.

A diferencia de las apuestas deportivas tradicionales, estos mercados funcionan sin una casa de apuestas que establezca cuotas, ya que los usuarios realizan operaciones entre sí mediante plataformas digitales.

Esa diferencia ha sido cuestionada por algunas autoridades.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandó este verano a Kalshi por presuntamente operar un negocio de apuestas ilegales.

- La critica de Wemby -

Varias figuras de la NBA ya mantienen acuerdos comerciales con estas plataformas. LeBron James está vinculado a Polymarket, mientras que Giannis Antetokounmpo colabora con Kalshi.

El astro francés Victor Wembanyama ha criticado públicamente estos acuerdos y calificó de "muy triste ver a algunos jugadores promoviendo" las apuestas deportivas.

La NBA se ha visto involucrada en varios casos vinculados a apuestas ilegales durante los últimos años.

En octubre de 2025, el escolta del Miami Heat, Terry Rozier, fue detenido en una amplia investigación del FBI sobre apuestas ilegales.

Rozier, que niega haber cometido irregularidades, fue acusado de proporcionar información sobre lesiones y ausencias a apostadores.

Según la investigación, avisó que abandonaría anticipadamente un partido de marzo de 2023 alegando una lesión. El jugador militaba entonces en los Charlotte Hornets.

En junio de este año, el exjugador de los Bucks de Milwaukee, Malik Beasley, fue procesado por cargos relacionados con apuestas ilegales.

Según la acusación, Beasley comunicó a un excompañero que pretendía registrar un rendimiento inferior al habitual en rebotes durante un partido.

- Por la "integridad del juego" -

El nuevo acuerdo permite a la NBA bloquear la creación de mercados considerados especialmente vulnerables a la manipulación.

"Proteger la integridad del juego es nuestra máxima prioridad", dijo en un comunicado Scott Kaufman-Ross, responsable de distribución de medios y asociaciones de la NBA.

"A medida que esta categoría se desarrolla, creemos que es importante trabajar de manera constructiva con los reguladores y los operadores para ayudar a garantizar que existan salvaguardas adecuadas".

El acuerdo también prohíbe expresamente que empleados de la liga y de los equipos operen en mercados relacionados con la NBA.

Además, la liga amplió su acuerdo con DraftKings para incluir también mercados de predicción.

Los mercados de predicción han generado controversia por acusaciones de uso de información privilegiada para obtener beneficios en apuestas sobre política y conflictos internacionales.