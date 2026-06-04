La NBA veta de por vida al aficionado que irrumpió en las Finales por una selfi

La NBA vetó de por vida al espectador que irrumpió el miércoles en la pista de los San Antonio Spurs para tomarse una selfi frente a Victor Wembanyama en pleno partido de las Finales, informó este jueves un portavoz de la liga de básquet norteamericana.

"La persona que ingresó a la cancha durante el Juego 1 de las Finales fue arrestada y será vetada de por vida de todas las pistas de la NBA", dijo el vocero.

"Un segundo individuo también recibirá un veto de por vida por su papel en el incidente", añadió.

El incidente detuvo brevemente el choque entre los Spurs y los New York Knicks hacia la mitad del último cuarto en el Frost Bank Center.

El aficionado recorrió la cancha con un teléfono celular en mano y se detuvo frente a un desconcertado Wembanyama antes de que los guardias de seguridad lo retiraran rápidamente del parqué.

La Oficina del Sheriff del Condado de Bexar, donde se encuentra el recinto, dijo al San Antonio Express-News que la persona que intentaba tomarse una selfi era un menor de edad, por lo que su nombre no sería revelado.

El espectador fue arrestado bajo cargos de interferir intencionalmente en una reunión legal y de allanamiento criminal por entrar en el área de la cancha a pesar de haber sido notificado de que estaba prohibido.

Wembanyama expresó su desconcierto por el incidente durante la rueda de prensa posterior al partido, en el que sus Spurs fueron derrotados por 105-95.

"Nunca estuve en una situación como esa", dijo la superestrella francesa. "No sabía cómo actuar, realmente me sorprendió".

Este jueves medios estadounidenses también informaron que la NBA investiga la interacción de un aficionado con la figura de los Knicks, Jalen Brunson, quien se quejó ante el árbitro Scott Foster por el comportamiento del espectador.

The Athletic informó que la liga estaba investigando si el aficionado se había burlado del jugador de forma inapropiada.