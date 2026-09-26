La neerlandesa Vollering se corona campeona de ruta en el Mundial de Ciclismo

La ciclista neerlandesa Demi Vollering coronó este sábado una temporada casi perfecta al ganar por primera vez la prueba femenina de ruta en el Mundial de Ciclismo que se disputa en Montreal.

Tras una emocionante carrera, Vollering superó en el sprint a la polaca Kasia Niewiadoma, su principal rival del Tour de Francia, quien sufrió calambres en los últimos metros.

"Tenía este sueño en mente, todavía me cuesta creerlo", declaró la pedalista.

La italiana Elisa Longo Borghini completó el podio, mientras que la francesa Juliette Berthet, compañera de equipo de Vollering en el FDJ-Suez, finalizó quinta.

Con este primer título mundial, Vollering concluye una temporada excepcional en la que ya había ganado el Tour de Francia, el Giro de Italia, la Lieja-Bastoña-Lieja, el Tour de Flandes y la Flecha Valona.

Favorita indiscutible desde el principio, la neerlandesa lanzó un audaz ataque en solitario a 38 km de la meta, tal como lo hizo el año pasado en el Campeonato Europeo.

Pero esta vez fue alcanzada 23 km más adelante por Elisa Longo Borghini, Kasia Niewiadoma y Juliette Berthet, quienes habían mostrado un gran rendimiento durante toda la jornada.

La carrera, espectacular y llena de suspenso, se tornó épica con las ciclistas intercambiando posiciones, agotadas por la inusual distancia de 180 km y el exigente circuito urbano.

Al inicio de la última de las ocho vueltas, Elisa Longo Borghini consiguió una ventaja de diez segundos antes de ser alcanzada y descolgada por Vollering y Niewiadoma.

La italiana estuvo a punto de remontar en los últimos metros, al igual que la suiza Marlen Reusser, pero Vollering aguantó y se aseguró su primer maillot arcoíris.