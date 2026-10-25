La NFL se bautiza en Francia con victoria de los Steelers al ritmo de Rodgers

La NFL por fin se bautizó en París y lo hizo a lo grande: los Pittsburgh Steelers bailaron al ritmo que marcó la leyenda Aaron Rodgers para batir a los New Orleans Saints (16-10), este domingo en el Estadio de Francia.

A la 68ª salida de Estados Unidos fue la vencida y por fin la NFL pisó suelo francés, última parada de una ambiciosa estrategia de globalización que la ha llevado en más de 20 ocasiones a Londres desde 2007 pero también a Brasil, México, Australia, Alemania o España, con un bautizo el año pasado en el Santiago Bernabéu.

Una anomalía en el considerado tercer consumidor de NFL en Europa reparada este domingo de sol y viento, tras una semana sacudida por las manifestaciones y su deriva violenta en Francia, cuyo último capítulo se escribió el sábado con nuevas movilizaciones y casi 1.000 detenidos en todo el país.

- "Soy de Nueva Orleans, sé cómo pelear" -

"Las protestas no son algo inusual en Francia. Es algo que tendremos en cuenta y nos aseguraremos de que se adopten las medidas adecuadas", había zanjado el comisionado de la NFL Roger Goodell el miércoles sobre una potencial cancelación del duelo.

Ajena al ruido, una marea de fanáticos, en gran número procedentes de Estados Unidos, se citó desde primera hora del domingo en los aledaños del Estadio de Francia, situado precisamente en Saint Denis, uno de los puntos neurálgicos de las protestas.

"No estamos preocupados, somos de Nueva Orleans, ahí es donde es la violencia. Así que no estamos nada preocupados", relativizaba Shantella Smith, seguidora de los Saints, que viajó a París para el duelo.

"No, las protestas no me preocupaban en absoluto. Soy de Nueva Orleans y sé cómo pelear. No iban a meterse conmigo", añadía a la AFP MyiaRene -no dio su apellido-, también hincha de los Saints.

Cerca, un grupo de aficionados posa con un cartel 'Ici c'est les Saints' ('Aquí mandan los Saints'), en referencia al popular eslogan del vigente bicampeón europeo de fútbol, el París Saint-Germain.

Minutos después, el teatro principal de los Juegos Olímpicos 2024 fue tomado por mascotas, cheerleaders y fuegos artificiales en un show 'made in USA' retratado por un Paul Pogba convertido en fotógrafo de la NFL por un día.

Con los 78.000 espectadores ya en las tribunas, momento para ponerse de pie con los himnos de Francia y Estados Unidos.

Dos gigantes del deporte nacional ejercieron de padrinos: el judoca Teddy Riner -cinco oros olímpicos- y la estrella de la selección francesa de rugby Antoine Dupont.

Por fin comenzó el duelo, con una primera parte muy igualada que los Steelers cerraron por delante en el marcador (13-10) liderados por su quarterback Aaron Rodgers, la leyenda de 42 años, que dejaba su huella con el pase del primer touchdown de la NFL en Francia.

- Burna Boy, sin Shakira -

A continuación, el 'half-time show' con aires de Super Bowl a menor escala. Hizo los honores el cantante nigeriano Burna Boy, sin incluir en su repertorio el 'Dai Dai', himno del Mundial 2026 de fútbol que le catapultó a la fama planetaria acompañando a Shakira.

En la segunda parte los Steelers conservaron con autoridad su ventaja ante unos Saints que no consiguieron mover su marcador.

Las toallas amarillas de la mítica franquicia de Pittsburgh ganaron la partida en un Estadio de Francia preparado para convertirse en una parada habitual del calendario de la NFL.