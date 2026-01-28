La Panamá Bowling King League corona a su campeón

La temporada 2025-2026 de la Bowling King League llegó a su fin el pasado lunes. El torneo de bolos sigue reuniendo a figuras de calibre y de basto recorrido, además de seleccionados nacionales de este deporte, vivió 30 semanas en su ronda regular, donde participaron 16 representaciones de lugares de Panamá, luego pasó por un repechaje para llegar al desenlace en la final, celebrada el 26 de enero en las canchas de Albrook Bowling, Albrook Mall, en Ciudad de Panamá.

En esta final compitieron los equipos de Herrera, Darién, Veraguas, Coiba, San Blas, Coclé, Bocas del Toro y Panamá Metro, compuesto por tres jugadores cada uno.

El primer lugar fue para el equipo de San Blas (Jorge Rodríguez, Carlos Giraldi y Vicky Narváez). El segundo puesto fue para Herrera (Willian Duen, Abel Frías y Nery Mock). Y ocupando el tercero, Panamá Metro (Leo Conte, Alejandro Matos y Orna Levy). Los tres mejores puestos recibieron premios en efectivo.

La próxima temporada de esta liga, que sería la cuarta, arrancará el próximo 2 de marzo. Según los organizadores, ya están abiertas las inscripciones, en la caja de Albrook Bowling, y se espera que participen más de 10 equipos.

La primera temporada la ganó la representación de Chiriquí; la segunda, el campeón fue Darién y esta tercera temporada la ganó San Blas.