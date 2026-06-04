La PGA quiere modificar su modelo de competencias

La PGA está avanzando en sus planes para implementar un nuevo modelo de competición de dos circuitos que podría hacerse realidad para 2028, afirmó el miércoles su director ejecutivo, Brian Rolapp.

El directivo del circuito de golf de Estados Unidos dijo a un pequeño grupo de periodistas presentes en el torneo Memorial, en Ohio, que el certamen y el Consejo de Competiciones Futuras (FCC) habían logrado "un progreso sustancial" en el nuevo formato.

"Me siento bien con el lugar en el que estamos, pero también tenía la expectativa de que no iba a ser fácil", declaró Rolapp en comentarios publicados en la página web del organismo. "Creo que hemos llegado a ese punto, que considero algo muy bueno".

Rolapp asumió el cargo de director ejecutivo en 2025 prometiendo "un cambio significativo" en el modelo actual del circuito.

El miércoles reiteró sus expectativas de un sistema de dos circuitos: en el primero incluirá los torneos más importantes y a los mejores jugadores compitiendo entre sí con mayor frecuencia; el segundo continuará ofreciendo oportunidades de juego y una vía directa para llegar al primero.

Señaló que el número de jugadores que asciendan al circuito principal —o que desciendan al segundo— aún está en discusión, pero afirmó que será "lo suficientemente significativo como para importar".

"La meritocracia competitiva que hace que este deporte sea grande y único es de lo que nos hemos apartado, y a lo que estamos regresando", aseguró.

En última instancia, los cambios propuestos por el FCC deben ser aprobados por el consejo ejecutivo de la PGA, cuya próxima reunión está prevista para el 22 de junio.