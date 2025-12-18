La reina de Tailandia gana una medalla de oro en vela en los Juegos del Sudeste Asiático

La reina de Tailandia ganó el jueves una medalla de oro en vela durante los Juegos del Sudeste Asiático, competición deportiva que se celebra en su país hasta el 20 de diciembre.

La reina Suthida, de 47 años, participaba en la categoría SSL47, en veleros de 47 pies (14 metros) con una tripulación mixta de diez miembros.

En el rol de estratega y timonel, la reina lideró al equipo tailandés hacia la victoria sobre las aguas color turquesa de Pattaya, por delante de Malasia y Birmania.

Su medalla de oro le fue entregada en persona por el rey Maha Vajiralongkorn, de 73 años, con quien se casó en 2019.