La República Checa gana a Ucrania y conquista la Billie Jean King Cup

La República Checa conquistó este domingo su duodécima Billie Jean King Cup de tenis al derrotar 2-0 a Ucrania en Shenzhen (China), donde desde el martes se disputaba la fase final a ocho equipos de la antigua Copa Federación.

La campeona de Wimbledon Linda Noskova (6ª del mundo) aportó el punto decisivo a su equipo al imponerse por 6-3 y 7-6 (7/5) a Elina Svitolina (7ª), unas horas después de la victoria por 6-2 y 6-3 de Karolina Muchova (8ª) frente a Anhelina Kalinina (48ª).

Favoritas en esta fase final, con cuatro jugadoras en el top 30 y la número 1 mundial de dobles Katerina Siniakova en sus filas, las checas no perdieron ni un solo partido en Shenzhen.

Tras eliminar el martes a Gran Bretaña en cuartos de final, el viernes dejaron fuera a España en semifinales para ganarse el derecho a disputar su decimotercera final en la BJK Cup.

La capitana checa Barbora Strycova, que asumió el mando de la selección a principios de año, se convirtió el domingo en la cuarta ganadora de la BJK Cup en conquistar el título tanto como jugadora como en calidad de capitana.

Se suma así a la australiana Margaret Court y a las estadounidenses Chris Evert y Billie Jean King en los libros de historia de esta competición creada en 1963 y profundamente reformada en 2020.

Segunda nación más laureada por detrás de Estados Unidos (18 títulos en la BJK Cup), la República Checa no ganaba la competición desde 2018.

De sus doce coronas, las cinco primeras fueron conquistadas bajo la bandera checoslovaca. Ucrania disputaba por su parte su primera final de la BJK Cup, después de haber eliminado en semifinales a Italia, campeona en las dos últimas ediciones.