La Rojita Sub-17 juega una hoy “final” ante Indonesia

Redacción | La Selección masculina Sub-17 de fútbol de Panamá, luego de caer el pasado 10 de noviembre en su debut en la Copa Mundial Sub-17 de Indonesia, por 2-0 ante la Sub-17 de Marruecos, en su partido debut del Grupo A, vuelve a la cancha hoy, a las 7:00 a.m., contra Indonesia, en la primera de dos “finales” que disputará para lograr mantenerse con vida en el torneo.

Los dirigidos por el entrenador Mike Stump buscan su primera victoria en esta cita internacional, mismo objetivo que el anfitrión. El duelo será en el Estadio Gelora Bung Tomo, en Surabaya.

“Nos encontramos bastante motivados, ya pasamos la página, sabemos que vienen dos finales que tenemos que afrontar de la mejor manera y estamos con ganas de jugar”, indicó el volante Juan Jiménez.

Los dueños de casa vienen de empatar 1-1 con Ecuador, en la fecha inaugural. Los sudamericanos se medirán hoy, a las 4:00 a.m., ante Marruecos. Panamá cierra la fase de grupos ante Ecuador el 16 de noviembre, a las 7:00 a.m., en el Estadio Manahan, en Surakarta.

Tras la primera fecha disputada, la tabla de posiciones en el Grupo A tiene a Marruecos como líder con 3 puntos, seguido de Indonesia y Ecuador, empatados en el segundo lugar con un punto, y Panamá cuarto (y último) con cero unidades. También hoy, el Grupo B tendrá acción: España vs Mali (4:00 a.m.); y Uzbekistán vs Canadá (7:00 a.m.).