REDACCIÓN | No hay nadie dentro de la concentración de la Selección de Panamá que esté consciente que la segunda participación del equipo canalero es igual de complicada que su primera vez, en Rusia 2018.

Un grupo difícil, con Ghana, Inglaterra y Croacia, pero este combinado tiene la mentalidad de sumar puntos y mejorar la actuación hecha hace ocho años, donde se perdieron los tres partidos de la fase de grupos, ante Bélgica, Inglaterra y Túnez, aunque logró marcar sus primeros goles mundialistas, y al final se terminó en el puesto 32 de 32 participantes.

La aspiración se mantiene, avanzar a la ronda eliminatoria. Panamá debuta el 17 de junio (6:00 p.m.) ante Ghana, en Estadio Toronto, Canadá.