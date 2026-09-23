La ‘Sele’ se activa en la India

La Selección mayor masculina de fútbol de Panamá está poco a poco armándose para arrancan con fuerza el primer compromiso de su Gira Asiática, el próximo viernes ante el combinado de India.

El seleccionador Thomas Christiansen, junto a los miembros de su cuerpo técnico y dos jugadores (Daivis Murillo y Marcos De León) de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), fueron los primeros en llegar el pasado lunes.

Ayer, se informó que más jugadores se unieron a la concentración llegando a un total de doce. Ese grupo realizó una activación física en el gimnasio del hotel de concentración, ubicado en las afueras del Aeropuerto Internacional de Bangalore.

El resto de los convocados arribaban entre anoche y la mañana de hoy, día en que se tiene programado el primer entrenamiento en campo. La sesión se llevará a cabo a las 5:00 p.m. hora local (6:30 a.m. hora de Panamá), en el Center for Sports Excellence, en la ciudad de Bangalore.

Recordar que la diferencia horaria tiene a India con 10 horas y 30 minutos más a la hora en Panamá. El encuentro frente a India está programado para este viernes, a las 7:30 p.m. hora local (8:30 a.m., hora de Panamá)., en el Estadio Sree Kanteerava.