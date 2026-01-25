La Serie de las Américas 2026 anunció su calendario

El Comité Organizador de la Serie de las Américas Gran Caracas 2026, junto a la Asociación de Béisbol de las Américas (ABAM), aprobó el calendario oficial de la segunda edición del torneo, que se disputará del 5 al 13 de febrero en Venezuela.

La jornada inaugural será el jueves 5 de febrero con una triple cartelera. Argentina se enfrentará a Curazao a la 1:30 p.m., Nicaragua jugará ante Colombia a las 4:30 p.m., y Venezuela debutará frente a Panamá a las 7:30 p.m., en horario de Caracas.

La fase regular se desarrollará bajo el formato de todos contra todos, con un total de 21 partidos. Los cuatro mejores equipos avanzarán a las semifinales, programadas para el 12 de febrero, mientras que el juego por el título se disputará el 13 de febrero.

Los encuentros se realizarán en el Estadio Monumental Simón Bolívar, en La Rinconada, y en el Estadio Jorge Luis García Carneiro, en Macuto.