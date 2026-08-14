La suiza Audrey Werro gana estelar final de 800 metros en Europeo de atletismo

En uno de los momentos de mayor expectación del Europeo de atletismo, la suiza Audrey Werro deslumbró volando hacia el título de 800 metros con un tiempo de 1 minuto, 54 segundos y 81 centésimas, un récord del campeonato, este viernes en Birmingham.

Pudo así imponerse a la campeona olímpica británica Keely Hodgkinson (1:55.01), plata, y a la neerlandesa Femke Broeders-Bol (1:55.54), bronce.

Werro consigue así su primer gran título internacional en lo que numerosos expertos consideraban "la carrera del año" en el atletismo, con las tres mejores del mundo en los 800 metros alineadas por primera vez en una misma línea de salida.

La mediofondista suiza de 22 años llegó a Birmingham como favorita, después de correr este año dos veces por debajo de 1 minuto y 54 segundos (1:53.98 en Estocolmo y 1:53.80 en París), unos cronos que no se veían desde los años 80 y que le acercaban al viejo récord mundial de la checa Jarmila Kratochvilova (1:53.28, en pie desde 1983).

Esa plusmarca tendrá que seguir esperando, pero Werro derribó otro resistente récord, el de los campeonatos de Europa, que hasta este viernes era el 1:55.41 de Olga Mineyeva en 1982.

Werro había rozado el desastre en semifinales, por una caída a 120 metros para el final, que estuvo a punto de costarle una eliminación.

Pudo entrar en la final como repescada y allí tomó pronto el control de la carrera, pasando en cabeza los 400 metros -mitad del recorrido- y resistiendo bien los ataques de Hodgkinson.

Broeders-Bol (antes conocida solo como Bol, su apellido de soltera) consigue su bronce menos de un año después de sorprender al atletismo anunciando su cambio de disciplina, pasando a los 800 metros y dejando los 400 metros vallas, donde era una de las grandes estrellas.