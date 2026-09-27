La tenista Leylah Fernández gana en Singapur el sexto título de su carrera

Finalista del US Open en 2021, la tenista canadiense Leylah Fernández (31ª del mundo) derrotó este domingo a la australiana Talia Gibson (63ª) en la final del WTA 500 de Singapur para lograr su sexto título en el circuito principal.

Tras eliminar en cuartos de final a la número 5 del mundo Mirra Andreeva y en semifinales a la finalista polaca de Roland Garros Maja Chwalinska, la zurda de 24 años se impuso por 7-5 y 6-0 ante su joven rival, que a sus 22 años disputaba su primera final en el circuito WTA.

Coronada exclusivamente sobre pista dura desde el inicio de su carrera, la canadiense conquistó en Singapur su segundo WTA 500, los torneos más importantes del circuito femenino tras los de Grand Slam y los WTA 1000.

Ascenderá al puesto 26 del ranking mundial en la próxima clasificación WTA, mientras que Gibson se instalará en el puesto 37, la mejor posición de su carrera.