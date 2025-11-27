La Vuelta Ciclista a Chiriquí 2025 tiene un nuevo líder

ML | La sexta etapa de la Vuelta Ciclista Internacional a Chiriquí 2025, Copa Telca, dejó ayer un nuevo líder, el costarricense Alejandro Granados, quien toma el relevo de su compañero de equipo en el Colono Bikestation Kolbi, Pablo Mudarra.

Granados integró una fuga en los últimos 18 kilómetros en el mítico alto de La Chancleta, en Boquete, entrando a meta con tiempo de 3 horas 11 minutos y 52 minutos.

El recorrido fue entre David-entrada de San Andrés-San Pablo-Dolega-Potrerillos y La Chancleta, con 127.2 kilómetros y dos premios de montañas incluidos que dejaron al “tico” Sergio Arias, del Colono Bikestation Kolbi, como campeón con 24 puntos.

El mejor panameño en esta jornada “reina” fue Randish Lorenzo, de la Policía Nacional-Aeronaval, a 3:58 minutos. La tabla general la lidera ahora Alejandro Granados, de 21 años de edad, con registro de 16 horas 15 minutos y 46 segundos. Sus escoltas son Sergio Arias a 25 segundos y Joseph Ramírez a 32 segundos.

El mejor panameño en la general individual sigue siendo Bolívar Espinosa, Senafront Rali, a 9:20 minutos de diferencia. Otros líderes de categorías son Emanuel Viane, del Rali Far Express Herrera, en Junior, Fernando Ureña, del Fundación Caminos de Omar, en Master, Alejandro Granados, en SUB23 y Joseph Ramírez, en Regularidad con 65 unidades.

Hoy, jueves 26 de noviembre, se corre la séptima y penúltima etapa de la Vuelta a Chiriquí, Copa Telca, será una contrarreloj individual de 19.3 kilómetros entre Plaza de Chiriquí-Punta Tierra y Plaza de Chiriquí. La carrera termina el 28 de noviembre.