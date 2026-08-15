Las promesas del tenis Landaluce y Eala avanzan en Cincinnati

La promesa española Martín Landaluce avanzó este sábado a la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati, donde la sensación filipina Alexandra Eala hizo lo propio tras el retiro de la rumana Elena-Gabriela Ruse.

El madrileño de 20 años preservó la ventaja que tuvo en el arranque ante el italiano Matteo Arnaldi, a quien finalmente venció 6-4, 4-6 y 6-4 tras dos horas y 33 minutos de juego.

El partido, como todos los demás de la jornada matutina, tuvo una interrupción de hora y media por cuenta de las lluvias que han bañado el antepenúltimo Masters 1000 de la temporada desde los clasificatorios.

Landaluce, que en su estreno derrocó al ex número cuatro del mundo Jack Draper, sepultó una mala racha de cinco torneos consecutivos sin ganar su segundo partido.

Buscará el pase a octavos de final ante el vencedor entre el gigante serbio Novak Djokovic, gran figura en la pista dura de Ohio, y el argentino Thiago Tirante.

Tras la reanudación, el argentino Mariano Navone (44°) se despidió de Cincinnati al caer contra el belga Alexander Blockx, vigesimoctavo preclasificado, por 6-3 y 6-4.

El sudamericano, de 25 años, igualó su mejor participación en el torneo, firmada en la edición de 2024, cuando también perdió en la segunda ronda.

Blockx enfrentará en la siguiente instancia al italiano Flavio Cobolli, séptimo favorito y quien derrotó al serbio Miomir Kecmanović por 6-1, 4-6 y 6-3.

En el certamen femenino, de categoría WTA 1000, la local Amanda Anisimova ratificó su favoritismo como novena cabeza de serie al apear por 6-2 y 6-3 a la turca Zeynep Sönmez.

La ex número tres del mundo pugnará por el pase a octavos ante una de las nuevas sensaciones del tenis, Alexandra Eala, decimoséptima preclasificada.

La joven de 21 años, ganadora de su primer título profesional en Washington a comienzo de mes, avanzó gracias al retiro de Elena-Gabriela Ruse cuando la contienda iba 6-1 y 3-0 a su favor.

La rumana fue atendida por una molestia en el tobillo derecho justo antes de que el juego fuera suspendido por el mal clima. Luego de que se retomaran actividades, no regresó a la cancha.