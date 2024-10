LeBron James disfruta entrenar con su hijo Bronny: "Es pura alegría"

LeBron James describió este lunes como "pura alegría" los entrenamientos junto a su hijo Bronny con Los Angeles Lakers para preparar la próxima temporada de la NBA.

"Es mucha emoción, pura alegría, poder venir a trabajar todos los días, esforzarte con tu hijo y verle seguir creciendo", explicó 'King James' en el día de medios de los Lakers en El Segundo, al sur de Los Ángeles.

"Nos presionamos mutuamente. Él me presiona a mí, yo a él. Empujamos a nuestros compañeros de equipo, y viceversa. Así que es un momento muy feliz, no sólo para mí, sino para nuestra familia. Es increíble. Te da mucha vida", afirmó el alero.

James, uno de los mejores basquetbolistas de la historia y máximo anotador histórico de la liga norteamericana, iniciará en octubre su 22º temporada en la NBA a los 39 años.

Junto a Bronny, que cumplirá 20 años el domingo, James conformará la primera pareja de padre e hijo que juega simultáneamente en la NBA.

"Nuestra familia está simplemente muy orgullosa de él", dijo LeBron sobre su hijo mayor. "Veremos si tenemos algunas oportunidades de compartir la pista durante la temporada. Obviamente será increíble. Lo estamos deseando, pero luego seguiremos adelante".

Bronny James fue elegido el pasado junio por los Lakers en el puesto 55 del Draft después de una temporada universitaria muy discreta, por lo que podría pasar gran parte de su primera campaña con los Lakers formándose en la liga filial G-League.

Cuando se le preguntó por la relación entre ambos en casa, LeBron señaló que "no hay tanta interacción diaria".

"Él baja a comer, se va a su habitación, juega a un videojuego. Y yo estoy abajo con mi mujer, viendo una película", relató. "No hacemos revisiones diarias para hablar del trabajo pero él lleva jugando al baloncesto desde que nació".

"Obviamente, yo he jugado en la NBA más tiempo que él, así que entiende los matices del juego", recordó. "Pero ahora es un hombre, y es hora de que aprenda y mejore".

- Mucha energía "en el tanque" -

Campeón olímpico por tercera vez en París, James dijo que no siente físicamente "agotado como la última vez" que participó en los Juegos en Londres-2012.

"Me siento muy bien. He pasado un gran verano. Me siento muy bien físicamente, afilado, fresco, con ganas de volver al trabajo mañana", aseguró James, que dijo tener todavía "mucha energía en el tanque".

"Cuando estás con otros 11 increíbles talentos, algunos de los mejores que hemos visto nunca, te da mucha alegría poder jugar a este deporte y hacerlo a un alto nivel", dijo James sobre compartir vestuario con Stephen Curry, Kevin Durant y el resto del 'Team USA'.

Ganador de cuatro anillos de la NBA, James apuntó que la experiencia olímpica también alimentó su hambre de jugar un basquet "significativo" de nuevo.

"Se sintió condenadamente bien jugar baloncesto significativo al más alto nivel", dijo James, ausente de las Finales de la NBA desde su último título de 2020.

"Ese fuego y ese deseo volvieron a mí. Me dije: 'De acuerdo, esto es de lo que se trataba", subrayó LeBron, quien igualará el récord de 22 temporadas en la NBA que posee el ya retirado Vince Carter.