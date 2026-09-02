Lewis Askey gana la primera etapa de la Vuelta a Gran Bretaña

El británico Lewis Askey lidera la Vuelta a Gran Bretaña al imponerse con autoridad este miércoles en la primera etapa, 182,5 km alrededor de la ciudad de Lincoln, en el noreste de Inglaterra.

El corredor del equipo NSN, que a sus 25 años logra la tercera victoria de su carrera profesional, dio un primer paso hacia el triunfo final del domingo.

Askey se destapó en los últimos metros, alcanzando y luego dejando atrás al belga Florian Vermeersch, que había intentado escaparse en la última ascensión de un repecho adoquinado y brutal (400 metros al 10%), que el circuito final proponía en seis ocasiones.

Once corredores, entre ellos el italiano Filippo Ganna y el belga Tim Wellens, segundo y tercero, se habían escapado en el tramo final, fatídico para otros favoritos, entre los que se encontraba el francés Benoît Cosnefroy (UAE-Emirates), que cruzó la línea con casi cuatro minutos y medio de retraso.

La Vuelta a Gran Bretaña, reducido a cinco etapas frente a las seis del año pasado, termina el domingo.

En 2025, la victoria final fue para el francés Romain Grégoire (Groupama-FDJ), por delante del belga Remco Evenepoel y de Julian Alaphilippe.

Los dos primeros no compiten este año y el tercero se retiró hace unas semanas.

La edición de 2025 también estuvo marcada por la despedida del galés Geraint Thomas.

El vencedor del Tour de Francia 2018 es desde entonces el director deportivo del equipo Netcompany Ineos, muy activo el miércoles en el tramo final.

- Clasificación de la primera etapa:

1. Lewis Askey (GBR/NSN) los 182,5 km en 4 h 02:44.

2. Filippo Ganna (ITA/NCI) a 2.

3. Tim Wellens (BEL/UAE) 2.

4. Jasper Stuyven (BEL/SOQ) 9.

5. Daan Hoole (NED/DAT) 9.

- Clasificación general:

1. Lewis Askey (GBR/NSN) 4 h 02:31.

2. Filippo Ganna (ITA/NCI) a 9.

3. Tim Wellens (BEL/UAE) 11.

4. Daan Hoole (NED/DAT) 20.

5. Mattep Trentin (ITA/TUD) 21.