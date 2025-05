Liberado tras el Masters, McIlroy encara como favorito al Campeonato de la PGA

Tras su memorable triunfo en el Masters de Augusta, el golfista norirlandés Rory McIlroy se presenta como el rival a batir en el Campeonato de la PGA, segundo Grand Slam de la temporada, que arranca el jueves en Quail Hollow (Charlotte, Estados Unidos), su campo talismán.

Un mes atrás, McIlroy completó su ansiado pleno de títulos de Grand Slam al enfundarse la chaqueta verde del Masters en una dramática última ronda.

El norirlandés venció por fin a sus fantasmas y se erigió en el sexto golfista en conquistar los cuatro trofeos 'Major', logro que llevaba persiguiendo más de una década.

"Estoy feliz de que todo haya terminado. No quiero volver a ese domingo por la tarde", dijo esta semana sobre la presión que afrontó en la jornada final del Masters.

Con sólo 36 años y un lugar ya asegurado en la historia del golf, McIlroy aspira a seguir engordando su vitrina con un tercer título del Campeonato de la PGA, tras sus triunfos en 2012 y 2014.

Pocos campos pueden ser más propicios para conseguirlo que Quail Hollow, donde acumula en su carrera cuatro victorias en torneos del circuito de la PGA.

"He hecho todo lo que he querido en este deporte", recalcó el miércoles. "De niño soñaba con convertirme en el mejor jugador del mundo y ganar todos los Majors. Lo he conseguido. Todo lo que vaya más allá de esto, por el tiempo que decida jugar a este deporte de forma competitiva, es un extra".

Sin subestimar a sus peligrosos rivales, McIlroy dio muestras de la renovada confianza con la que afronta este nuevo periodo de su carrera.

"Conozco el tipo de golf que puedo jugar. Y si trato de hacerlo cada semana, especialmente en estos cuatro grandes (torneos) del año, sé que tendré mis oportunidades", subrayó.

- Las grandes amenazas -

En la primera ronda del jueves, McIlroy entrará en acción a las 08H22 locales (12H22 GMT) en un grupo estelar junto a otros dos grandes aspirantes, los estadounidenses Scottie Scheffler y Xander Schauffele.

Scheffler, número uno del mundo, pretende alzar el domingo su primer trofeo de Grand Slam fuera de Augusta, donde se coronó en 2022 y 2024.

En las últimas semanas parece haber recuperado su mejor nivel, tras la cirugía de mano a la que se sometió por un accidente casero en la pasada Navidad.

Diez días atrás, Scheffler alcanzó su primer trofeo del año en el CJ Cup Byron Nelson igualando la mejor puntuación de la historia de un torneo de la PGA.

Schauffele, por su parte, tiene la misión de defender el título logrado el año pasado después de un inicio de temporada también accidentado, en el que estuvo dos meses fuera de combate por una lesión en las costillas.

"Competiré con dos de los tipos que juegan el golf más bonito del mundo. Será divertido", auguró Scheffler.

- Rahm y Niemann por LIV Golf -

Como sólo ocurre en los grandes torneos, el Campeonato de la PGA será escenario de otro pulso entre los circuitos PGA y LIV Golf.

El español Jon Rahm encabezará la delegación de 15 integrantes de LIV Golf, competencia financiada por Arabia Saudita, en el Major que más dolores de cabeza le causa.

Ganador del Abierto de Estados Unidos de 2021 y del Masters de 2023, el jugador vasco no bajó del puesto 48 en las tres pasadas ediciones, incluida una eliminación prematura el año pasado a mitad de torneo.

Su mejor actuación sigue siendo el cuarto puesto de 2018.

La delegación latinoamericana en Quail Hollow estará formada por el puertorriqueño Rafael Campos, el venezolano Jhonattan Vegas, el colombiano Nico Echavarría y el chileno Joaquín Niemann.

Líder de la clasificación general de LIV Golf, Niemann tendrá una nueva oportunidad de meterse en la pelea por su primer título de Grand Slam.