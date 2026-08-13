Liga de Quito araña un valioso empate ante Mirassol en octavos de Libertadores

Liga de Quito encontró premio a su insistencia y firmó un valioso empate 1-1 ante Mirassol este jueves de visita en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, antes del cierre de la jornada con el atractivo cruce entre Rosario Central y Corinthians.

El modesto equipo del interior del estado de Sao Paulo, que lucha por alejarse de la zona baja del Brasileirao, golpeó primero gracias a una de sus escasas aproximaciones peligrosas.

Un error en la salida del conjunto ecuatoriano permitió a Edson Carioca asistir a Eduardo, que definió con categoría para abrir el marcador a los 15 minutos.

Lejos de acusar el golpe, Liga de Quito, campeón continental en 2008 y actual subcampeón ecuatoriano, asumió la iniciativa y se adueñó de largos pasajes del encuentro.

La insistencia de los dirigidos por el argentino Gustavo Álvarez terminó teniendo recompensa a los 82' con Michael Estrada, que aprovechó una serie de rebotes en el área para alcanzar el 1-1 final.

Los albos, que compartieron zona con Mirassol en la fase de grupos e intercambiaron triunfos 2-0 como locales, recibirán a los brasileños el próximo jueves en Quito, donde esperan aliarse con los 2.850 m de altitud de la capital ecuatoriana para sellar el pase a los cuartos de final.

El ganador de la llave se enfrentará con Palmeiras o Cerro Porteño por un lugar en las semifinales.

- ¿Freno a los candidatos? -

La ida de los octavos de final dejó un panorama abierto para varios de los candidatos al título.

Flamengo, el vigente campeón, reaccionó a tiempo para rescatar un empate 1-1 ante Cruzeiro el miércoles en Belo Horizonte, después de verse en desventaja por un gol del ecuatoriano Keny Arroyo (53').

Lucas Paquetá (67') apareció en el momento oportuno para igualar el marcador y evitar que el Fla regresara al Maracaná obligado a remontar la serie.

Tampoco pudo completar la tarea el Palmeiras, que empató 1-1 con Cerro Porteño el miércoles en Sao Paulo.

El Verdão, dos veces campeón de América bajo el mando de Abel Ferreira, dominó gran parte de su duelo y encontró la ventaja a falta de ocho minutos para el final gracias al argentino Juan Manuel "Flaco" López.

Pero cuando parecía tener la victoria asegurada, el Ciclón guaraní encontró el empate en el descuento con Jonatan Torres (90+3') y silenció el Nubank Parque.

El 1-1 dejó abierta una serie que ahora se trasladará a Asunción, donde Palmeiras deberá confirmar su favoritismo lejos de casa.

- Empates argentinos -

La jornada del miércoles también dejó frustración para Platense.

El equipo argentino fue superior durante largos pasajes frente a Coquimbo Unido, se puso en ventaja con un gol de Luciano Giménez (35') y tuvo ocasiones para ampliar la diferencia.

Sin embargo, el conjunto chileno encontró la igualdad con Guido Vadalá (90+5') y salió de Vicente López con un valioso empate 1-1.

La semana de octavos había comenzado el martes con el empate sin goles entre Fluminense e Independiente Rivadavia en el Maracaná.

Ese mismo día, Estudiantes dejó escapar una victoria en La Plata y terminó igualando 1-1 con la Universidad Católica de Chile, que aprovechó una de sus pocas ocasiones claras para mantenerse con vida en la serie que se resolverá el martes en Santiago.