LIV Golf mantiene a sus principales figuras para 2026

Los campeones de torneos majors Bryson DeChambeau, Jon Rahm y Cameron Smith confirmaron este martes que continuarán en LIV Golf en 2026, al descartar un regreso al PGA Tour como el anunciado por Brooks Koepka.

Koepka, cinco veces campeón de majors, anunció el lunes su retorno al circuito estadounidense gracias a un nuevo programa que abre una vía de regreso para las figuras que se marcharon al circuito respaldado por Arabia Saudita.

El programa estaba disponible para los jugadores que ganaron al menos un major o el Players Championship entre 2022 y 2025, por lo que DeChambeau (Estados Unidos), Rahm (España) y Smith (Australia) eran elegibles para volver desde LIV Golf.

Pero ninguno mostró interés en hacerlo.

"Estoy bajo contrato hasta 2026, así que estoy entusiasmado con este año", declaró DeChambeau, dos veces campeón del US Open, durante un día de prensa de LIV Golf en Florida.

Consultado si compartía esa postura, Rahm, ganador del US Open en 2021 y del Masters en 2023, respondió: "No tengo planes de irme a ningún lado. Muy similar a lo que dijo Bryson. Le deseo lo mejor a Brooks".

Smith, campeón del Abierto Británico en 2022, también fue claro sobre su futuro.

"Me voy a quedar", dijo a los periodistas. "Ya tomé mi decisión y voy a sostenerla. Siento que estoy en un muy buen momento de mi carrera, de mi vida y de mi vida familiar, y no necesito cambiar eso".

El director ejecutivo del PGA Tour, Brian Rolapp, señaló esta semana que la decisión de Koepka de abandonar LIV el mes pasado llevó a los dirigentes a replantear cómo manejar el regreso de jugadores que desean reincorporarse.

El resultado fue la creación del "Programa de Miembro Retornante" del PGA Tour, que incluye "consecuencias severas y justificadas".

Entre ellas figura la pérdida durante cinco años del derecho a participar en el programa de participación accionaria para jugadores del PGA Tour, además de que Koepka aceptó realizar una donación benéfica de cinco millones de dólares a una organización que será determinada conjuntamente por él y el PGA Tour.

Lanzado en 2022, el surgimiento de LIV Golf provocó profundas divisiones en el mundo del golf, luego de que varias de las principales figuras abandonaran el PGA Tour tras firmar contratos millonarios.