Lluvias torrenciales en Japón obligan a evacuar a los atletas de los Juegos Asiáticos

Cientos de atletas que deben participar en los Juegos Asiáticos en Japón tuvieron que ser evacuados temporalmente de su alojamiento debido a unas lluvias récord en la ciudad anfitriona de Nagoya pocos días antes del inicio de la competición.

El martes cayeron 104 litros de agua por metro cuadrado en Nagoya, lo que obligó a las autoridades locales a emitir la orden de evacuación.

Para los Juegos Asiáticos, que comenzarán oficialmente el 19 de septiembre y en los que se esperan unos 17.000 atletas, no existe una villa olímpica específica y los organizadores han optado por alojar a los deportistas en cruceros, hoteles y en contenedores de madera.

Cientos de atletas que se alojan en estas viviendas temporales de madera, concentradas en la zona de Garden Pier, fueron evacuados, pero pudieron regresar pasadas unas dos horas, explicó a la AFP un responsable portuario.

Según informaciones de prensa, también se han detectado filtraciones de agua de lluvia en varios recintos de la competición, aunque el alcalde de Nagoya, Ichiro Hirosawa, afirmó que las instalaciones no habían sufrido daños graves y que el evento deportivo se desarrollaría según lo previsto.

"Ha habido un impacto limitado, como filtraciones de agua de lluvia por los techos de algunos edificios, pero la situación no es tan grave como para que, por el momento, se comprometa la ceremonia de apertura", explicó.

Se esperan nuevas lluvias intensas en Nagoya en los próximos días y se ha emitido el nivel máximo de alerta por inundaciones.