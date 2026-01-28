Los Browns de la NFL nombran a Todd Monken como nuevo entrenador

El baile de entrenadores en la liga de football americano (NFL) prosiguió este miércoles con el nombramiento de Todd Monken, antiguo coordinador ofensivo de los Baltimore Ravens, como nuevo entrenador jefe de los Cleveland Browns.

Monken sustituye a Kevin Stefanski, destituido el 5 de enero después de que los Browns finalizasen la temporada con un pobre registro de 5 victorias y 12 derrotas.

"(Monken) es un líder excepcional y posee una visión clara para liderar a nuestro equipo como un comunicador sólido que valora la confianza con sus jugadores, pero también la responsabilidad y la preparación", declararon por medio de un comunicado los dueños de los Browns, Dee y Jimmy Haslem.

Monken, de 59 años, pasó tres temporadas en Baltimore pero no formó parte del cuerpo técnico del nuevo entrenador de los Ravens, Jesse Minter.

De esta forma regresa a Cleveland, donde fue coordinador ofensivo en 2019 a las órdenes de Freddie Kitchens.