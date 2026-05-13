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Los Cavaliers asaltan Detroit y se avanzan 3-2 en semifinal del Este

Los Cavaliers asaltan Detroit y se avanzan 3-2 en semifinal del Este
James Harden anota una bandeja en el triunfo de Cleveland Cavaliers ante Detroit Pistons el 13 de mayo de 2026 Gregory Shamus
AFP
13 de mayo de 2026

Los Cleveland Cavaliers lograron el miércoles un triunfo 117-113 en la prórroga frente a los Detroit Pistons con el que se adelantaron 3-2 en el global de esta semifinal de la Conferencia Este de la NBA.

Los Cavs, que suman tres victorias consecutivas, están a un solo triunfo de alcanzar la final de conferencia por primera vez desde 2018.

El veterano James Harden, con 30 puntos, encabezó a unos Cavaliers que remontaron 15 puntos en contra en la cancha de Detroit, primer sembrado del Este.

Los Pistons de Cade Cunningham, que llegó a 39 puntos y 9 asistencias, están ahora obligados a ganar el sexto duelo del viernes en Cleveland y un séptimo y definitivo el domingo en Detroit.

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