Los escenarios de Panamá en el Mundial FIFA 2026

La ‘Sele’ de fútbol de Panamá visitará, para sus partidos de la fase de grupos, dos de los tres países que albergarán el máximo torneo de fútbol internacional: Canadá y Estados Unidos

Desde diciembre pasado, Panamá y las otras selecciones participantes, conocen los diversos estadios en las que jugarán durante el Mundial FIFA 2026, a celebrarse del 11 de junio al 19 de julio. Esto, después que FIFA oficializara las fechas, horarios y sedes de los partidos que disputará las selecciones nacionales en la fase de grupos del próximo Mundial. El conjunto de Panamá, ubicado en el Grupo L del torneo, visitará Toronto, Canadá y luego, New Jersey, Estados Unidos. El estadio de Toronto se convertirá en el primer recinto canadiense en albergar un partido de la Copa Mundial de la FIFA, y Panamá será uno de sus inquilinos.

Dos partidos, un solo escenario, para

el arranque de Panamá en el Mundial

ml | La Selección mayor masculina de fútbol de Panamá debutará en el Mundial FIFA 2026 el próximo 17 de junio en el Toronto Stadium, en la ciudad de Toronto, Canadá, enfrentándose a la Selección de Ghana, a las 6:00 p.m. Este coliseo fue inaugurado en el año 2007 y tiene una capacidad de 45 mil espectadores. Fue sede de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2007 y de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA en 2014. El Toronto Stadium volverá a albergar un partido de Panamá en el Mundial, y será el segundo del conjunto canalero en la fase de grupos, cuyo rival será Croacia, el martes 23 de junio, también a las 6:00 p.m. Y es que este estadio, con los dos duelos de Panamá, será sede de otros tres partidos de la fase de grupos y uno de los Dieciseisavos de final.

Panamá jugará en el corazón

deportivo y de entretenimiento de EE.UU.

ml | La fase de grupos para los dirigidos por el DT Thomas Christiansen concluirá el viernes 27 de junio, cuando Panamá enfrente a la Selección de Inglaterra en el New York New Jersey Stadium, en la ciudad de Nueva Jersey, a las 4:00 p.m. Este coliseo, inaugurado en﻿ 2010, está ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos y tiene una capacidad de 82.500 personas. Será sede de cinco partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos de final, uno de los octavos de final y la final del Mundial.

Campamento base mundialista de la ‘Sele’ en

New Tecumseth, Ontario, Canadá