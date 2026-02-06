Los escenarios de Panamá en el Mundial FIFA 2026

Desde diciembre pasado, Panamá y las otras selecciones participantes, conocen los diversos estadios en las que jugarán durante el Mundial FIFA 2026, a celebrarse del 11 de junio al 19 de julio. Esto, después que FIFA oficializara las fechas, horarios y sedes de los partidos que disputará las selecciones nacionales en la fase de grupos del próximo Mundial. El conjunto de Panamá, ubicado en el Grupo L del torneo, visitará Toronto, Canadá y luego, New Jersey, Estados Unidos. El estadio de Toronto se convertirá en el primer recinto canadiense en albergar un partido de la Copa Mundial de la FIFA, y Panamá será uno de sus inquilinos.