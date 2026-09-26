Los favoritos del Mundial de Ciclismo bajo la lupa

En ausencia de Tadej Pogacar, la carrera en ruta del Mundial de Ciclismo del domingo en Montreal se presenta particularmente abierta sobre un recorrido exigente, aunque no lo suficiente como para sentenciar a los especialistas de las clásicas.

Jonas Vingegaard y Richard Carapaz son las únicas otras ausencias de peso en la cita, además del vigente doble campeón del mundo. El danes sigue sin sentirse atraído por las carreras de un día, mientras que el ecuatoriano es baja por "complicaciones de salud".

Remco Evenepoel

Si hubiera que señalar a un solo favorito, sería él.

Evenepoel, de 29 años, se coronó el domingo campeón del mundo de contrarreloj por cuarta vez consecutiva.

De ganar el domingo, se convertiría en el primer corredor de la historia en vencer la crono y la prueba en línea en los mismos mundiales, un doblete que ya consiguió en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Vencedor también del Gran Premio de Quebec, el belga llega pletórico de confianza a un recorrido (273,7 km con un desnivel de 3.803 m) que le viene como anillo al dedo.

"He ganado dos veces en dos semanas. Todo va bien. Espero seguir así. Me siento confiado y motivado", dijo el campeón del mundo en 2022.

Wout Van Aert

Es la segunda carta belga y también llega con el viento a favor tras una excelente Vuelta a España, en la que levantó los brazos en dos ocasiones y se llevó la clasificación por puntos.

Subcampeón del mundo en 2020 y 2023, el vencedor de la última París-Roubaix cuenta con una oportunidad única de lograr su primer título mundial.

Pero todo dependerá, en parte, de que no se pise los talones con Evenepoel, como ya ha ocurrido en el pasado dentro de una selección belga señalada como la gran favorita.

Paul Seixas

Con apenas 20 años, el prodigio francés, tan ambicioso como siempre, no se anda con rodeos: "El objetivo es ganar el domingo", dijo tras su tercer puesto en la contrarreloj del domingo pasado.

El ciclista de Lyon encabeza un equipo totalmente a su servicio que querrá endurecer la carrera en un recorrido que quizá resulte demasiado fácil para sus cualidades como escalador.

Las piernas están a punto. Pero su tarea se complicará por el hecho de que le conviene llegar en solitario, ya que no partiría como favorito en un esprint frente a Evenepoel, Van Aert o Isaac Del Toro, quien ya le ganó en esta disciplina en el GP de Montreal.

Isaac Del Toro

Ganador del Gran Premio de Montreal hace dos semanas en el mismo circuito de Mont-Royal, el joven mexicano de 22 años ha demostrado que tiene lo necesario para destacar en este terreno.

Y está en buena forma, como lo demostró su sexto puesto en la contrarreloj del domingo. Pero, entre todos los grandes favoritos, el tercero del último Tour de Francia contará con el equipo más débil... y con diferencia.

El ciclista del UAE tendrá que adaptar su carrera a la de los demás favoritos y saber aprovechar las oportunidades adecuadas para imponerse.

Tom Pidcock

El británico pasa más desapercibido que los demás, pero llega en plena forma tras un cuarto puesto en Quebec y un sexto en Montreal, en un recorrido que le queda como un guante.

Contará con el apoyo de Oscar Onley y Adam Yates para lograr el objetivo de convertirse en el primer ciclista en conquistar el título mundial en carretera, en BTT y en ciclocross.

Mathieu van der Poel

Al neerlandés, campeón del mundo en 2023, le gusta decir que el recorrido es "demasiado duro" para él.

Aunque su increíble escapada en solitario de 175 km el domingo en el Tour de Luxemburgo dejó huella, él sigue asegurando que "eso no cambia su estatus" y se limita a situarse entre "los outsiders".

Pero en 2024, en Zúrich, quedó tercero en un recorrido aún más difícil de 274 km con 4.470 metros de desnivel.