Los favoritos no fallan en Campeonato de Naciones de rugby

Sudáfrica contra Italia, Nueva Zelanda contra Escocia y Francia contra Fiyi continuaron el sábado su recorrido en cabeza de sus grupos con amplias victorias en la cuarta jornada del Campeonato de las Naciones.

En el grupo Sur, dos equipos tienen 20 puntos de 20 gracias a cuatro victorias con bonus en otros tantos partidos: Sudáfrica y Nueva Zelanda, con ventaja en la diferencia de puntos anotados/encajados para los bicampeones del mundo vigentes, una semana antes de enfrentarse al XV de Francia, líder del grupo Norte.

El sábado en Turín, los vigentes bicampeones del mundo no se anduvieron con miramientos y humillaron a los italianos de DT argentino Gonzalo Quesada por 66 a 7.

El huracán sudafricano, impresionante por su fuerza y su dominio, acabó con las ilusiones azzurras en apenas veinticinco minutos con cinco tries (38-0), todos transformados por Sacha Feinberg-Mngomezulu.

Una ventaja que permitió realizar cambios para no sobrecargar a los veteranos: Kolisi, Wiese, Toit, Nche y Marx, autor de dos ensayos, fueron sustituidos ya en el minuto 45.

"Su dominio fue total, hicieron una primera parte loca, increíble, sometiéndonos a una presión constante, (...) jugamos contra el mejor equipo del mundo", admitió Quesada. Italia sigue estancada con cero puntos.

Poco después, los All Blacks supieron tener paciencia para lograr una valiosa victoria con punto bonus en Escocia (43-21), con siete tries en total.

Liderada por un Beauden Barrett en gran forma, Nueva Zelanda se escapó en el segundo tiempo, cuando solo ganaba por tres puntos al descanso (24-21).

Los escoceses habían logrado mantenerse en la pelea gracias a algunas bonitas acciones del apertura Finn Russell y, sobre todo, de su hooker Ewan Ashman, autor de un triplete en media hora.

- Francia responde a Irlanda -

En el grupo Norte, puesto bajo presión desde el viernes por la impresionante victoria con punto bonus de Irlanda contra Argentina (42-12), marcada por un triplete del zaguero Hugo Keenan, Francia recuperó el liderato con un triunfo contundente ante Fiyi (54-17).

En ese partido resultó lesionado el apertura francés Romain Ntamack, que presumiblemente se perderá el resto de la competición.

Antes, Gales confirmó las buenas sensaciones que está ofreciendo en 2026: tras haber ganado a Italia y a Fiyi en julio, los galeses vencieron a Japón en Cardiff, con punto bonus ofensivo (28-21).

Los dos equipos se mantuvieron codo con codo durante la mayor parte del partido, con un try galés seguido de un try japonés en la primera parte. Pero en este intercambio, los galeses llegaron al descanso por delante gracias a un último try de Louis Rees-Zammit (21-14).

Los galeses acabaron por despegarse a diez minutos del final gracias a un try de Josh Adams.

El domingo, Inglaterra y Australia cerrarán la cuarta jornada.