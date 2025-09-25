Los goles de Panichelli impulsan los sueños de grandeza del Estrasburgo

Varios son los clubes que tratan de poner fin al dominio absoluto del PSG en Francia; el último de ellos el Racing Club Estrasburgo, que tiene sueños de grandeza impulsados por los goles del delantero argentino Joaquín Panichelli.

La temporada pasada, el Racing (como se le conoce popularmente en Francia) sorprendió incluso a sus propios seguidores al pelear buena parte del campeonato por entrar en los puestos de Champions, antes de bajar el ritmo en el tramo final y acabar en la 7ª plaza y clasificado para la Conference League.

Impulsado por el músculo financiero de BlueCo, el consorcio empresarial presidido por el magnate estadounidense Todd Boehly, presidente del Chelsea, que también compró el Estrasburgo en 2023, el club francés ambiciona un papel protagonista en el fútbol galo.

Para ello, el Estrasbourgo se gastó más que ningún otro club de la Ligue 1 en la última ventana de pases: 120 millones de euros (141,5 millones de dólares), según el sitio especializado Transfermarkt.

Más incluso que el PSG, que gastó 100 millones.

Pero si el campeón invirtió ese dinero en solo dos jugadores (el portero Lucas Chevalier y el central ucraniano Illia Zabarnyi), el Estrasburgo cambio medio plantel. Se fueron jugadores básicos del curso pasado como Habib Diarra (al Sunderland) y Dilane Bakwa (al Nottingham Forest) por unos 72 millones de euros más otros 14 por la venta del joven central Mamadou Sarr al Chelsea, que lo cedió una temporada más al equipo alsaciano.

- Mismo propietario que el Chelsea -

Ese dinero sirvió para reforzar el plantel a disposición del entrenador inglés Liam Rosenior con más de una quincena de jugadores nuevos, todos ellos menores de 23 años, salvo el lateral izquierdo internacional Ben Childwell, cedido por el Chelsea.

Entre esos fichajes se encuentran varias perlas del fútbol sudamericano como el ecuatoriano Kendry Páez, el paraguayo Julio Enciso y los argentinos Valentin Barco y Panichelli.

De entre todos está sobresaliendo en este principio de temporada el goleador formado en River Plate y que el año pasado se dio a conocer con el modesto Mirandés, con el que estuvo a punto de ascender a la primera división española tras anotar 30 goles.

Panichelli ha marcado ya 3 goles que han catapultado al Racing al cuarteto que encabeza la Ligue 1 con 12 puntos (junto a Mónaco , PSG y Lyon), tres más que el Marsella, con quien jugará este viernes el primer partido de la 6ª jornada.

El buen momento del Estrasburgo (cuyo único título liguero fue en 1979) contrasta con las protestas de una parte de sus aficionados contra el modelo multipropiedad del club y en cada partido no animan a su equipo durante el primer cuarto de hora.

El PSG, tras perder el invicto en Marsella el lunes, recibirá al Auxerre, mientras que Mónaco y Lyon tienen complicados desplazamientos a Lorient y Lille.

- Programa de la 6ª jornada de la Ligue 1 y clasificación:

- Viernes:

(18h45 GMT) Estrasburgo - Marsella

- Sábado:

(15h00 GMT) Lorient - Mónaco

(17h00 GMT) Toulouse - Nantes

(19h05 GMT) París SG - Auxerre

- Domingo:

(13h00 GMT) Niza - Paris FC

(15h15 GMT) Angers - Brest

Metz - Le Havre

Lille - Lyon

(18h45 GMT) Rennes - Lens

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Mónaco 12 5 4 0 1 13 7 6

2. París SG 12 5 4 0 1 10 4 6

3. Lyon 12 5 4 0 1 7 3 4

4. Estrasburgo 12 5 4 0 1 8 5 3

5. Lille 10 5 3 1 1 13 8 5

6. Marsella 9 5 3 0 2 10 4 6

7. Lens 9 5 3 0 2 8 5 3

8. Rennes 8 5 2 2 1 7 8 -1

9. Toulouse 6 5 2 0 3 7 9 -2

10. Auxerre 6 5 2 0 3 4 6 -2

11. Paris FC 6 5 2 0 3 9 12 -3

12. Niza 6 5 2 0 3 6 9 -3

13. Angers 5 5 1 2 2 3 4 -1

14. Brest 4 5 1 1 3 9 11 -2

15. Le Havre 4 5 1 1 3 6 8 -2

16. Nantes 4 5 1 1 3 3 5 -2

17. Lorient 4 5 1 1 3 6 13 -7

18. Metz 1 5 0 1 4 5 13 -8