Los Juegos Nacionales de OEP serán este fin de semana

Los Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales Panamá (OEP) se celebrarán este fin de semana, con la participación de 215 atletas, de los Subprogramas de la organización de Chiriquí, Coclé, Herrera, Colón, Iphe Oeste, Panamá Oeste y Panamá.

Las instalaciones del International School of Panama (ISP), en Brisas del Golf y Albrook Bowling, en Albrook Mall, albergarán este 22 y 23 de noviembre, competencias en las disciplinas de atletismo, natación, bocha, boliche, tenis de campo, gimnasia rítmica, voleibol unificado, futsal unificado, baloncesto 3x3 unificado y bádminton como deporte demostrativo.

Simultáneamente a los juegos, se estará llevando a cabo una Feria de Salud para los atletas, donde recibirán atención médica en tres disciplinas de la salud del programa de atletas saludables de OEP como son promoción de la salud, Abriendo tus Ojos y Sonrisas Especiales.

Esta feria se realizará en el Hotel El Panamá, sede de concentración de las diferentes delegaciones. Los Juegos Nacionales arrancarán el sábado 22, desde las 9:00 am, con el acto de inauguración en el ISP, seguido de las competencias en los diferentes deportes, tanto en el International School of Panama como en Albrook Bowling, sede de boliche.

El domingo 23, continuarán las competencias desde las 9:00 am, y a partir de las 11:00 a.m. hasta horas de la tarde, se tiene programada la ceremonia de premiación de las diferentes disciplinas, en el ISP.