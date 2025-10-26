Los muniqueses votan en favor de una candidatura olímpica de su ciudad

Los muniqueses dieron luz verde este domingo a una candidatura de su ciudad para la organización de los Juegos Olímpicos de verano de 2036, 2040 o 2044, con una clara victoria del "Sí" en una consulta ciudadana, "ampliamente por encima del 60%".

"Múnich ha votado. Múnich se ha pronunciado y Múnich ha votado por el 'Sí'. Estamos ampliamente por encima del 60%", anunció el alcalde de la ciudad bávara, Dieter Reiter, este domingo al anunciar los primeros resultados.

Con dos tercios de los votos escrutados, el "Sí" era mayoritario por un 66%, mientras que el 34% optaban por el "No".

La participación alcanzó casi el 40%, la más alta en una consulta ciudadana en Múnich. Se requería que llegara al 10% para que el resultado fuera válido.

El Comité Olímpico Alemán (DOSB) se lanzó a la aventura de una candidatura del país para los Juegos Olímpicos de verano, en 2036, 2040 o 2044.

Tres ciudades del país -Múnich, Hamburgo y Berlín- y una región -Rhin-Rhur- han manifestado su interés y están inmersos en una primera carrera interna.

La alcaldía de Múnich ha sido la primera en dar voz a su población sobre este proyecto.

Los habitantes del proyecto Rhin-Ruhr deben pronunciarse al respecto el 19 de abril de 2026, igual que los de Kiel, que se postula para las pruebas de vela de una candidatura alemana.

Hamburgo ha previsto una consulta ciudadana para el 31 de mayo de 2026, mientras que la constitución de la región de Berlín no contempla la organización de un referéndum para la cuestión de una candidatura olímpica.

Las dos siguientes ediciones de los Juegos Olímpicos de verano están ya otorgadas, la de 2028 para Los Ángeles (Estados Unidos) y la de 2032 para Brisbane (Australia).