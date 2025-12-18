Los No.1 en el ciclismo

El ciclismo panameño cerró el año 2025 como líder absoluto a nivel centroamericano. Además, es octavo del continente americano y ocupa la casilla 41 a nivel mundial. Esto, tras revelarse el ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Nuestro país está en el primer lugar entre las naciones de Centroamérica con un total de 940.85 puntos, gracias al trabajo de nuestros pedalistas en diferentes eventos, con el respaldo de la Federación panameña de este deporte, que preside Vicente Carretero.

Este listado detalló que Guatemala se ubica segundo con 931 unidades capturadas, mientras que Costa Rica aparece tercera con 750.01 puntos sumados. Luego aparecen, Belice con 600, Honduras con 566.98, El Salvador con 262 y Nicaragua con 23 puntos.

Con esta cantidad de puntos capturados hasta ahora por el pedal istmeño cada vez nos acercamos al objetivo que es estar por tercera vez consecutiva en unos Juegos Olímpicos, los cuales serían los que se celebren en Estados Unidos: Los Angeles 2028.

Incluso aparecemos en el octavo puesto del América Tour, lista que encabeza Estados Unidos, que es escoltado por México y Colombia, señaló la Federación, en un comunicado.