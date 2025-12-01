Los Pumas esperan sorteo benévolo para Mundial 2027 tras evitar a los grandes

¿Qué rivales tendrán Los Pumas en el Mundial de rugby de 2027? La respuesta la conocerán el miércoles, tras el sorteo que se celebrará en Australia, país anfitrión del torneo, aunque los argentinos ya saben que evitarán a las selecciones más potentes en la primera fase.

Esto es posible gracias a los buenos resultados obtenidos por el combinado albiceleste en 2025, que han colocado al equipo dirigido por Felipe Contempomi en el sexto puesto del ranking mundial y, por lo tanto, es cabeza de serie en el sorteo (09H00 GMT en Sídney).

En ese primer bombo, además de Argentina, estarán la vigente campeona mundial Sudáfrica, Nueva Zelanda y las tres selecciones europeas más potentes: Inglaterra, Irlanda y Francia.

El principal peligro para los Pumas en el segundo bombo será la anfitriona Australia, mientras que un peldaño por abajo estarán Fiyi, Escocia, Italia, Gales y Japón.

Primer Mundial con 24 equipos participantes, por los 20 que había desde la edición de 1990, será también el primero que tenga una fase eliminatoria a partir de octavos y no de cuartos como hasta ahora.

Australia ya fue sede del Mundial 1999, edición ganada por Inglaterra, liderada por Jonny Wilkinson, el único país del Hemisferio Norte en haber conquistado el campeonato del mundo.

- España y dos sudamericanos -

Además de Argentina, otros dos países sudamericanos competirán en Australia: Uruguay y Chile, que tuvo una actuación destacada en su estreno mundialista en Francia en 2023.

También participará España, ausente en las dos últimas ediciones por sanción, pese a haber conseguido la clasificación en la cancha.

Estos tres países estarán en el bombo 3, mientras que en el último destaca la presencia de Hong Kong, debutante en el torneo.

Se clasificarán para octavos de final los dos mejores equipos de cada uno de los seis grupos, además de los cuatro mejores terceros.

Una vez conocido el sorteo, la federación World Rugby y el comité organizador tendrán que anunciar en los meses a venir los estadios que albergarán los 52 partidos programados.

Única certeza por ahora, el partido inaugural lo disputará Australia contra un rival por ahora desconocido el viernes 1 de octubre en el Kings Park de Perth.

La final se jugará el sábado 13 de noviembre en Sídney.

Las otras ciudades sede del torneo son Melbourne, Adelaida, Townsville, Newcastle y Brisbane, la ciudad que organizará los Juegos Olímpicos de 2032.

A partir de mediados de febrero se pondrán a la venta un total de 2,5 millones de boletos para el torneo.

Los 24 equipos y los cuatro bombos para el sorteo del Mundial 2027 de rugby:

Bombo 1: Sudáfrica, Nueva Zelanda, Inglaterra, Irlanda, Francia, Argentina.

Bombo 2: Australia, Fiyi, Escocia, Italia, Gales, Japón.

Bombo 3: Georgia, Uruguay, España, Estados Unidos, Chile, Tonga.

Bombo 4: Samoa, Portugal, Rumanía, Hong-Kong, Zimbabue, Canadá.