Los Pumas remontan en Murrayfield y vencen a Escocia 33-24

La selección argentina de rugby, que perdía 21-0 tras los primeros 45 minutos, logró remontar 33-24 contra Escocia el domingo, para sumar su primera victoria en Murrayfield desde 2009.

Los Pumas suman así su segunda victoria consecutiva en su gira del otoño europeo tras haberse impuesto ya a Gales (52-28), y asestan un golpe a Escocia, que venía de una buena actuación pese a su derrota 25-15 contra Nueva Zelanda.

El XV del Cardo se hizo con las riendas desde los primeros instantes, aprovechando la tarjeta amarilla recibida por Juan Cruz Mallía y no tardaron en despegarse en el marcador, llegando a liderar 21-0 a los 45 minutos, especialmente gracias a dos tries de Ewan Ashman.

En la segunda mitad, fue el escocés Blair Kinghorn quien dejó a los suyos con uno menos durante 10 minutos, momento que aprovecharon los Pumas para anotar, con las conversiones de Julián Montoya, Rodrigo Isgro y Pedro Rubiolo.

El final del partido estuvo cargado de emoción, y Argentina lideró por primera vez el marcador a falta de cinco minutos para el final, antes de ampliar la renta con un último try de Justo Piccardo.

Esta victoria garantiza a Argentina la sexta posición del ranking mundial y el estatus de cabeza de serie en diciembre, cuando se realizará el sorteo del próximo Mundial.