Los Pumas sucumben ante Irlanda (42-12) en Dublín

Irlanda logró una impresionante victoria con punto bonus ante Los Pumas de Argentina (42-12) en el Campeonato de Naciones, con una actuación colectiva destacada en la que brilló el zaguero Hugo Keenan, autor de tres tries, este viernes en Dublín.

El XV del Trébol suma ahora tres triunfos en cuatro partidos (frente a una derrota en Nueva Zelanda en julio) en esta competición que enfrenta a las naciones de los hemisferios norte y sur.

En el Aviva Stadium, el equipo de Andy Farrell anotó seis tries (tres en cada tiempo) en una demostración de fuerza ante unos Pumas superados por su compromiso físico, su fluidez en ataque y su solidez defensiva.

Y eso que los argentinos se adelantaron por medio de Mateo Carreras (10', 0-5).

Pero ese ensayo tempranero dio paso a un dominio casi absoluto de los verdes, desatados, con Hugo Keenan como gran referente. El zaguero del Leinster, elegido mejor jugador del partido, firmó tres ensayos, uno de ellos magnífico: se zafó de un placaje, esquivó a otro rival y apoyó el balón pese a que Albornoz lo sujetaba por la camiseta (30', 21-5).

El joven apertura Sam Prendergast también destacó, pese a un inicio de partido titubeante en el que falló algunas patadas.

Además, anotó el cuarto try irlandés tras perforar la defensa argentina gracias a una gran finta de pase (41', 28-5).

Argentina se enfrentará a Italia y luego a Francia, el 21 de noviembre. Para Irlanda, sus próximos compromisos serán ante Fiyi y después contra los campeones del mundo sudafricanos.