Los Spurs no bajan los brazos ante unos Knicks a un juego del título de la NBA

Todavía lamiéndose las heridas tras el peor colapso en la historia de las Finales de la NBA, los San Antonio Spurs prometen venderle cara la consecución del primer título en 53 años a los New York Knicks.

El miércoles, los Knicks remontaron una desventaja de 29 puntos y vencieron por la mínima (107-106) a los Spurs, para con ello tomar una ventaja de 3-1 en la serie al mejor de siete partidos.

El quinto encuentro, que podría sellar la llave, se disputará el sábado en San Antonio.

"Siento que saldremos al próximo partido con mucho fuego interior", dijo el escolta de los Spurs, Dylan Harper.

"Si vamos a perder, no será de esa manera. Vamos a dar pelea. Seguiremos luchando hasta el final", anticipó.

Los Spurs deben recomponerse rápidamente del golpe, pues permitieron la mayor remontada en la historia de las Finales de la NBA y perdieron a falta de 1,2 segundos con una canasta impulsada por el toque de OG Anunoby.

"Es una derrota dura. Nos llevará un tiempo superarla", comentó el escolta Stephon Castle.

"Pero seguimos creyendo los unos en los otros y confiamos en que ganaremos el próximo partido".

El alero de los Spurs, Keldon Johnson, confía en que su equipo puede levantarse de las cenizas y ganar al hilo tres partidos para quedarse con el título.

"Creo que a todos nos duele", afirmó. "Nos hemos esforzado muchísimo. Por mucho que duela, seguimos jugando. Siento que tenemos un grupo especial. Estamos listos para volver a la carga y creemos que podemos lograrlo".

Los Spurs ya remontaron una desventaja de 3-2 para eliminar al campeón de 2025, Oklahoma City Thunder, en la final de la Conferencia Oeste.

"Con la espalda contra la pared. Siempre hemos respondido al desafío. Esta situación no es diferente para nosotros", dijo Harper.

"Todos vamos a recuperarnos. Le mostraremos al mundo de qué estamos hechos (...) No es momento de quejarse ni de buscar culpables. Es momento de dar un paso al frente".

Sin embargo, Jalen Brunson, líder anotador de los Knicks, está lejos de confiarse en que a su equipo solo le falta una victoria para lograr una corona épica, y reconoce que su equipo no puede bajar la guardia ni un ápice.

"No hay nada que celebrar. Esto aún no ha terminado, ni mucho menos", dijo Brunson.

"Lo más importante para mí es centrarme simplemente en lo que tenemos que hacer para ganar el quinto partido (...) Tenemos mucho que aprender y mucho que mejorar para lograr las cosas que dijimos que queríamos hacer".

- "Hechos para esto" -

El pívot francés Victor Wembanyama, de 2,24 metros de estatura, se enfrenta a una suspensión de un partido si le señalan otra falta flagrante.

"Por supuesto, voy a tener más cuidado", dijo Wemby. "Pero no va a cambiar gran cosa".

El jugador de 22 años, elegido Defensa del Año de la NBA, dice que los Spurs tiene un camino claro para dar lo mejor de sí hasta el final.

"Exigirnos mutuamente responsabilidad. Comunicarnos. No buscar culpables. Y después de eso, o lo conseguimos o no", dijo Wembanyama.

"Hemos demostrado que podemos superar estas dificultades. Aunque no hayamos estado en esta situación antes, estoy convencido de que estamos hechos para esto", concluyó.

- 'Mantener la disciplina' -

El veterano De'Aaron Fox asegura que los Spurs mantienen la confianza. "Sentimos que tenemos equipo para remontar esta situación", dijo.

"Parece una cuesta empinada, pero es algo que ya ha sucedido antes. Hemos estado en posición de ganar todos estos partidos. Tenemos que averiguar qué necesitamos hacer para poder cerrar algunos de estos encuentros", apuntó.

Castle tiene algunas ideas para lograrlo. "Se trata de evitar problemas con las faltas, de hacer los pases correctos y mantener la disciplina".