Los Trail Blazers de la NBA acuerdan su venta por 4.200 millones de dólares (prensa)

Tres meses después de ser puestos a la venta, los Portland Trail Blazers de la NBA encontraron comprador en una operación valorada en unos 4.200 millones de dólares, avanzaron el miércoles medios de prensa estadounidenses.

Tom Dundon, dueño de los Carolina Hurricanes de la liga norteamericana de hockey sobre hielo (NHL), encabeza el grupo de inversores que acordó la compra de los Trail Blazers, que forman parte del fideicomiso del fallecido multimillonario Paul Allen.

El grupo planea mantener a la franquicia en la ciudad de Portland (estado de Oregón), informaron Sportico y la cadena ESPN.

Los Trail Blazers, un equipo en plena reconstrucción y ausente de playoffs desde 2021, anunciaron que estaban a la venta en mayo.

Paul Allen, cofundador de Microsoft, murió por cáncer en 2018 y su testamento estipuló que los Trail Blazers fueran vendidos en algún momento y que las ganancias se destinaran a causas filantrópicas.

Jody Allen, hermana del magnate, ha ejercido de presidenta del equipo en los últimos años. La familia Allen no se pronunció de forma inmediata tras los reportes.

Dundon, multimillonario del sector financiero, es propietario mayoritario de los Hurricanes desde 2018 y completó la compra del resto de acciones en 2021.

Los Trail Blazers finalizaron la pasada temporada en el duodécimo lugar de la Conferencia Oeste, con un balance de 36 victorias y 46 derrotas.

La franquicia acaba de recuperar a Damian Lillard, uno de los mejores jugadores de su historia, pero el base estará de baja toda la próxima campaña por una grave lesión.

Toda venta de una franquicia de la NBA debe ser aprobada por la Junta de Gobernadores de la liga de básquetbol.

Los dueños de los Boston Celtics y de Los Angeles Lakers, los dos equipos más ganadores de la NBA, también acordaron su venta este año en operaciones valoradas en más de 6.000 y 10.000 millones de dólares, respectivamente.