Lucas Vázquez en su despedida: "A mi Real Madrid nunca le diré adiós"

Acompañado por el francés Kylian Mbappé y el brasileño Marcelo, el extremo transformado en lateral Lucas Vázquez se despidió este jueves del Real Madrid en una emotiva ceremonia en la que dijo que al club nunca le dirá adiós.

"Este es uno de los días más importantes de mi vida", empezó antes de agradecer el respaldo que ha recibido por parte de su familia y aficionados: "Me habéis hecho sentir en casa. Hoy toca decir adiós, pero a mi Real Madrid nunca le diré adiós".

Vázquez, de 34 años, finalizó su contrato con la entidad blanca el pasado 30 de junio, aunque prolongó su vinculación para disputar el Mundial de Clubes. El gallego no ha anunciado si continuará como profesional o se retirará del fútbol.

El gallego estuvo acompañado del presidente Florentino Pérez en la sala donde estaban su mujer, hijos, padres y hermano.

"He tenido el privilegio de compartir vestuario con leyendas y de levantar títulos, pero sobre todo he sido feliz. Me he sentido valorado, respetado y querido", subrayó Vázquez.

"He cumplido mi sueño. Me voy, pero el Madrid nunca se irá de mí. Soy y seré siempre Lucas Vázquez, canterano del Real Madrid", aseveró el futbolista que jugó 402 encuentros con la camiseta blanca, en los que marcó 38 goles y repartió 73 asistencias.

Entre los trofeos logrados en la última década con el Real Madrid se encuentran 5 Ligas de Campeones, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas españolas, 1 Copa del Rey y 4 Supercopas de España.