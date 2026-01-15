Luciano Benavides se pone líder en motos del Dakar, Howes gana 11ª etapa

El estadounidense Skyler Howes (Honda) ganó este jueves la 11ª etapa del rally Dakar en la categoría de motos, donde el argentino Luciano Benavides (KTM) se puso líder de la clasificación general por una decisión estratégica de Honda.

La marca japonesa prefirió que Benavides acabara el día primero y así el argentino tendrá que abrir la pista el viernes, lo que aumenta las dificultades de navegación en el desierto.

La Honda del estadounidense Ricky Brabec, anterior líder, está a solo 23 segundos del argentino en la clasificación y el español Tosha Schareina, también a bordo de una Honda, es tercero a más de un cuarto de hora.

Luciano Benavides es hermano de Kevin Benavides, ganador del Dakar en motos en 2021 y 2023. Brabec fue el triunfador en esta competición en 2020 y 2024.

"¡Al estadounidense (Brabec) le gusta jugar al poker! ¡Gracias por el suspense!", exclamó la empresa organizadora ASO en su comunicado, después de una etapa disputada en un magnífico paisaje de inmensas dunas entre Bisha y Al Henakiyah.

Los 346 kilómetros del sector cronometrado fueron recorridos por Skyler Howes en 3 horas, 9 minutos y 2 segundos.

A solo 21 segundos quedó en la etapa el francés Adrien Van Beveren (Honda), ganador el miércoles, mientras que el español Edgar Canet (KTM) fue tercero, a un minuto y quince segundos.

El defensor del título, el australiano Daniel Sanders, pudo terminar la etapa a bordo de una KTM a pesar de su caída y de la lesión en un hombro sufrida el miércoles.

Es cuarto en la general, a 23 minutos y 32 segundos de Luciano Benavides y por detrás de las Hondas de Brabec y Schareina.