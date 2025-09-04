Luis Suárez pide perdón por su "comportamiento" en la final de la Leagues Cup

El delantero uruguayo Luis Suárez, del Inter Miami, ofreció disculpas este jueves por su "comportamiento" en la riña posterior a la final de la Leagues Cup el domingo, durante la cual escupió a un miembro del cuerpo técnico del campeón, Seattle Sounders.

El veterano delantero, de 38 años, fue protagonista del escándalo en la final, que los Sounders ganaron con autoridad por 3-0 el domingo en el estadio Lumen Field de Seattle.

Cuando los jugadores rivales comenzaban a festejar tras el pitazo final, Suárez corrió hacia el mexicano Obed Vargas, centrocampista de los Sounders de 20 años, y le rodeó el cuello con su brazo izquierdo dando inicio a una trifulca que involucró a numerosos jugadores de ambos equipos.

El fogueado mediocampista español Sergio Busquets, otra de las exestrellas del Barcelona que juegan en el Inter de Lionel Messi, también le dio un golpe con la mano en el mentón a Vargas en medio de una sucesión de agarrones entre futbolistas, muchos de ellos llegados desde los banquillos.

Tras separarse de Vargas, las cámaras registraron a Suárez gritando y escupiendo a un asistente técnico de Seattle, en un nuevo episodio polémico sobre el césped protagonizado por el goleador histórico de la Celeste.

"Fue un momento de mucha tensión y frustración, donde apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente", indicó el Pistolero en una historia en Instagram.

"No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así", agregó.

La de Suárez, cuyo contrato con Las Garzas termina a final de año, es la primera declaración oficial desde el cuadro floridano sobre la gresca.

Ni la liga norteamericana (MLS) ni la Leagues Cup, un torneo que reúne a los clubes mexicanos, estadounidenses y canadienses, se han pronunciado al respecto.

Además de "pedir disculpas" por su "comportamiento al finalizar el partido", el atacante uruguayo felicitó a Seattle Sounders por el triunfo.

El incidente se considera uno de los peores en la historia de la novel competición, que se juega desde 2019, y no se descartan sanciones.