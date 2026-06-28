Lyles pierde ante Bromell en los 100 metros de la reunión de París

El campeón olímpico de 100 metros, Noah Lyles, perdió el domingo ante su compatriota estadounidense Trayvon Bromell en esa distancia en la reunión de la Liga de Diamante de París.

Bromell terminó su línea recta en 9 segundos y 91 centésimas (viento: +0,1 m/s), mientras que Lyles entró a una centésima (9.92) y el italiano Marcell Jacobs, campeón olímpico en 2021, fue tercero con 9.96.

En una conferencia de prensa el sábado, Lyles había insistido que su misión en esta carrera en la pista azul del estadio de Charléty era ser primero y, especialmente, derrotar a Bromell.

En un 2026 sin Mundial ni Juegos Olímpicos, Lyles insiste en que está liberado de presión y dedicado a disfrutar, sin tener que buscar un pico de forma en un momento concreto de la temporada.

Ahora tiene pensado tomarse una pausa y no volverá a correr hasta finales de julio, cuando se disputen el campeonato nacional de Estados Unidos, donde empezará su puesta a punto para la nueva competición de World Athletics, el Ultimate Championships de septiembre en Budapest.