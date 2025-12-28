Mahrez clasifica a Argelia a octavos de final en la Copa de África

Argelia, liderada de nuevo por Riyad Mahrez, se clasificó a octavos de final de la Copa de África de Naciones (CAN) al ganar este domingo 1-0 a Burkina Faso en la segunda jornada del grupo E de la competición.

Mahrez firmó en el minuto 23, de penal, el único tanto de este duelo, que se jugó en el estadio Moulay Hassan de Rabat.

Con tres goles en dos partidos, el jugador del Al Ahli saudita y ex del Manchester City encabeza la tabla de máximos anotadores del torneo.

Los argelinos, que en el Mundial 2026 serán los primeros rivales de Argentina, consiguen así su primera clasificación a octavos de la CAN desde 2019, año en el que fueron campeones.

En las ediciones de 2021 y 2023, los Zorros del Desierto habían sido una de las grandes decepciones al quedar apeados en la fase de grupos.

En ese mismo grupo E, Burkina Faso queda igualada a 3 puntos con Sudán, que ganó este domingo 1-0 a Guinea Ecuatorial (colista, sin puntuar).

Burkineses y sudaneses se enfrentan entre sí en un pulso crucial, el miércoles en la tercera jornada.