Malinin lidera tras programa corto en el Mundial de patinaje artístico

Poco más de un mes después de su gran fiasco en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, la estrella estadounidense Ilia Malinin firmó un programa corto brillante para colocarse líder en la prueba masculina individual del Mundial de su deporte, este jueves en Praga.

Malinin, de 21 años, ganó los dos últimos títulos mundiales y ahora se pone en una buena posición para colgarse un tercer oro consecutivo, algo que se decidirá el sábado con la disputa del programa libre.

Por el momento consiguió 111,29 puntos gracias a un programa adornado por un cuádruple flip, un triple Axel y una soberbia combinación quad Lutz-triple boucle picado.

Supera en la clasificación provisional al francés Adam Siao Him Ha (101,85 puntos) y al estonio Aleksandr Selevko (96,49 puntos).

Este Mundial de Praga se disputa en el mes siguiente a los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, donde Malinin fue uno de los protagonistas negativos del evento.

Pese a empezar con un oro como integrante del equipo estadounidense en la prueba por equipos, la cita italiana se tornó en pesadilla para Malinin con la prueba individual: después de dominar el programa corto todo parecía conducirle al título, pero en el libre se vino abajo y solo pudo ser octavo en la clasificación final.

El patinador que ganó el oro olímpico por sorpresa en Milán, el kazajo Mijail Shaidorov, no participa en este Mundial en la capital checa.