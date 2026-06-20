Maradona estaba "blindado" por su entorno antes de su muerte, dice un testigo en el juicio

Diego Maradona estaba "blindado" por su entorno en la casa donde atravesó la internación domiciliaria previa a su muerte, dijo este jueves un testigo en el juicio que se cursa en Argentina por el fallecimiento del ídolo.

"Para mí Diego estaba blindado, no dejaban que se acercara gente. Me decían: 'Tratá de estar más lejos'", dijo Alejandro Cottaro, uno de los acompañantes terapéuticos que estuvo algunos días con Maradona durante la internación domiciliara que precedió a su muerte en noviembre de 2020.

El testigo relató una ocasión en la que los asistentes de Maradona le pidieron explícitamente que no hablara más con él.

"Le pregunté: '¿A quién amás?' En ese momento se le llenan los ojos de lágrimas y me dice: 'A Roma (su nieta), a mi nieto'. Entonces llega alguien que me saca y me dice que deje de hablar con Diego", contó.

El martes pasado otro testigo ya había señalado que el entorno del "10" lo manipulaba y había apuntado a Maximiliano Pomargo, secretario privado de Maradona.

Pomargo no está imputado en el juicio, que busca responsabilidades en siete profesionales de la salud que atendieron al exfutbolista durante una internación domiciliaria, de la que se cuestiona tanto la pertinencia como las condiciones.

Cottaro comenzó a trabajar con Maradona los días posteriores a una neurocirugía a la que se sometió el 3 de noviembre de 2020. El 11, el ex jugador fue trasladado a una casa en Tigre, al norte de Buenos Aires, donde falleció el 25.

"Cuando llegué a Tigre me impactó ver todo el piso lleno de pis (orina, ndlr)", dijo Cottaro. Otros testigos también aseguraron que la casa estaba sucia y carecía de instrumental médico para una internación.

Siete profesionales de la salud, médicos, enfermeros y un psicólogo, enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía causar la muerte del exfutbolista. Una octava imputada, enfermera, enfrentará un juicio aparte por jurados.

Con diferentes estrategias, todos los imputados claman inocencia frente a la acusación, en un juicio que se prevé que dure al menos hasta julio.