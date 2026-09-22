Maratón hizo vibrar la ‘city’ de Panamá

La primera edición de la adidas Panama City Marathon reunió a miles de corredores nacionales e internacionales en las distancias de 42K, 21K, 10K y 5K, el pasado 20 de septiembre, convirtiendo a buen parte de la Ciudad de Panamá en el corazón del running regional.<br />

El evento también tuvo una carrera para niños (1k), el 19 de septiembre y una feria dentro del Centro de Convenciones ATLAPA, escenario de la partido y llegada de la maratón.

Organizada por Razzpao Latam, la carrera llevó a los participantes por algunos de los escenarios más representativos de la capital panameña, incluyendo Vía Israel, la Cinta Costera y el tramo marino con vistas hacia el Casco Antiguo, hasta el puente Torrijos Carter en la entrada de la Calzada de Amador.

La jornada combinó competencia, entretenimiento y espíritu deportivo, con la participación de corredores de diferentes niveles y edades que hicieron de esta primera edición una celebración del running en Panamá.

La prueba reina de la jornada, el maratón de 42 kilómetros tuvo como ganador en la categoría masculina a Daniel González, Panamá (Veraguas) quien completó el recorrido en un tiempo de 2:40:43.

El segundo lugar correspondió a Mariana Luchezi, Brasil con 3:07:53

En las demás distancias, los principales ganadores fueron:

Ganador masculino:

21K: Jorge Castelblanco (1:10:22),

Ganador femenino:

21 K: Angie Rocío Orjuela Soche (1:22:03)

Ganador masculino

10K: Elking Mena (32:21)

Ganador femenino

10 K: Williana Rojas (41:44)

Ganador masculino

5K: Luis Bellido (15:59)

Ganador femenino

5K: Suyeris Guerra (17:46)

Uno de los principales atractivos de esta primera edición fue la realización del maratón de 42 kilómetros en una ruta certificada por World Athletics y AIMS, condición que permite a los corredores contar con marcas oficiales y utilizar sus tiempos para la clasificación al Maratón de Boston.