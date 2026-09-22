Maratón hizo vibrar la ‘city’ de Panamá

La primera edición de la adidas Panama City Marathon reunió a miles de corredores nacionales e internacionales en las distancias de 42K, 21K, 10K y 5K, el pasado 20 de septiembre, convirtiendo a buen parte de la Ciudad de Panamá en el corazón del running regional.&lt;br /&gt; El evento también tuvo una carrera para niños (1k), el 19 de septiembre y una feria dentro del Centro de Convenciones ATLAPA, escenario de la partido y llegada de la maratón. Organizada por Razzpao Latam, la carrera llevó a los participantes por algunos de los escenarios más representativos de la capital panameña, incluyendo Vía Israel, la Cinta Costera y el tramo marino con vistas hacia el Casco Antiguo, hasta el puente Torrijos Carter en la entrada de la Calzada de Amador.La jornada combinó competencia, entretenimiento y espíritu deportivo, con la participación de corredores de diferentes niveles y edades que hicieron de esta primera edición una celebración del running en Panamá.La prueba reina de la jornada, el maratón de 42 kilómetros tuvo como ganador en la categoría masculina a Daniel González, Panamá (Veraguas) quien completó el recorrido en un tiempo de 2:40:43.El segundo lugar correspondió a Mariana Luchezi, Brasil con 3:07:53 En las demás distancias, los principales ganadores fueron:Ganador masculino:21K: Jorge Castelblanco (1:10:22),Ganador femenino:21 K: Angie Rocío Orjuela Soche (1:22:03)Ganador masculino10K: Elking Mena (32:21)Ganador femenino10 K: Williana Rojas (41:44)Ganador masculino5K: Luis Bellido (15:59)Ganador femenino5K: Suyeris Guerra (17:46)Uno de los principales atractivos de esta primera edición fue la realización del maratón de 42 kilómetros en una ruta certificada por World Athletics y AIMS, condición que permite a los corredores contar con marcas oficiales y utilizar sus tiempos para la clasificación al Maratón de Boston.