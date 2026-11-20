El español Marc Márquez (Ducati), que este fin de semana tiene todo a favor para proclamarse campeón de la MotoGP por octava vez, superó el viernes sin complicaciones los ensayos clasificatorios del Gran Premio de Portugal.

La sesión fue dominada por su hermano pequeño Álex Márquez (Ducati-Gresini) y Marc obtuvo el sexto mejor registro, suficiente para entrar entre los diez mejores, que avanzan directamente a la Q2 de la sesión de clasificación del sábado, que era su objetivo.

El segundo de la general del Mundial, el también español Jorge Martín, sufrió más para llegar a la Q2, con el décimo mejor tiempo.

Marc Márquez, de 33 años, tiene 60 puntos de ventaja en la clasificación general sobre Martinator y los números apuntan a que la conquista del título se dará en el Algarve portugués.

El piloto catalán será campeón el sábado si gana la carrera esprint o si consigue dos puntos más que Martín, de 28 años, sin tener que esperar ni siquiera al domingo.

- Resultados de los ensayos clasificatorios del GP de Portugal de MotoGP:

1. Álex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) 1:37.350 (Q2)

2. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) a 0.082 (Q2)

3. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 0.172 (Q2)

4. Pedro Acosta (ESP/KTM) 0.255 (Q2)

5. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) 0.258 (Q2)

6. Marc Márquez (ESP/Ducati) 0.278 (Q2)

7. Brad Binder (RSA/KTM) 0.297 (Q2)

8. Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) 0.320 (Q2)

9. Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) 0.351 (Q2)

10. Jorge Martín (ESP/Aprilia) 0.408 (Q2)

11. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) 0.509

12. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 0.653

13. Diogo Moreira (BRA/Honda-LCR) 0.756

14. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 0.790

15. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 0.912

16. Jake Dixon (GBR/Honda) 1.041

17. Luca Marini (ITA/Honda) 1.325

18. Álex Rins (ESP/Yamaha) 1.342

19. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 1.602

20. Pol Espargaró (ESP/KTM-Tech3) 1.746

21. Augusto Fernández (ESP/Yamaha-Pramac) 1.942

22. Iker Lecuona (ESP/Ducati) 2.016

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