Markel Beloki, hijo de Joseba, estrena palmarés con etapa en Tour de l'Ain

El ciclista vasco Markel Beloki, hijo de Joseba, logró el miércoles su primera victoria como profesional durante la segunda etapa del Tour de l'Ain, en Lagnieu, tras haberse escapado de un grupo de diez corredores en el final.

El joven de 21 años sigue así los pasos de su padre, tres veces en el podio final del Tour de Francia, entre 2000 y 2002.

Joseba Beloki, hoy de 52 años, era uno de los pocos ciclistas que parecía en condiciones de disputar la hegemonía del estadounidense Lance Armstrong, hasta una grave caída en el Tour de Francia 2003. Pese a haber continuado su carrera, las secuelas de aquel accidente le lastraron hasta el final de su carrera deportiva en 2007.

Markel Beloki, maillot amarillo, deberá defender el jueves su colchón de casi un minuto de ventaja para imponerse en la clasificación general y lograr una primera victoria en una carrera por etapas.