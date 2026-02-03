Márquez lidera los primeros entrenamientos de pretemporada de MotoGP

El vigente campeón del mundo de MotoGP, el español Marc Márquez, fue el más rápido en la jornada inaugural de los primeros entrenamientos de pretemporada en Malasia, este martes en el circuito de Sepang (Malasia).

Bajo un sol abrasador, el piloto del equipo oficial Ducati rodó en 1:57.018, por delante del italiano Fabio Di Giannantonio (1:57.274) y de su compatriota Maverick Viñales (1:57.295).

El hermano menor de Márquez, Álex Márquez, lideró la sesión matinal de entrenamientos, pero terminó el día con el cuarto mejor crono.

Marc Márquez, de 32 años, ganó el año pasado por séptima vez en su carrera el Mundial de MotoGP, pese a no disputar las cuatro últimas carreras luego de sufrir una fractura de clavícula en el circuito de Mandalika, en Indonesia, por la que tuvo que ser operado.

Por este motivo, Márquez prefirió no rodar mucho en su regreso a los circuitos: "Hicimos tandas cortas, de dos o tres vueltas, para evitar fatiga extra. Sabía por experiencia que si gastas demasiada energía al volver de una lesión, puedes sufrir mucho", declaró al término de la jornada.

"Intento cuidar mi condición física porque, si me siento bien, la velocidad está ahí", añadió Márquez, que pretende llegar en las mejores condiciones al inicio de la temporada, dentro de un mes en el Gran Premio de Tailandia.

Por la mañana, el francés Fabio Quartararo, campeón del mundo en 2021, sufrió una caída y requirió asistencia médica, aunque volvió a correr por la tarde y logró ser de los diez pilotos más rápidos.

- Resultado de la primera jornada de entrenamientos de pretemporada en el circuito de Sepang (5,543 km):

1. Marc Márquez (ESP/Ducati) 1 min 57.018 s

2. Fabio Di Giannantonio (ITA/VR46 Ducati) 1 min 57.274 s

3. Maverick Viñales (ESP/Red Bull KTM) 1 min 57.295 s

4. Álex Márquez (ESP/Ducati) 1 min 57.487 s

5. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 1 min 57.524 s

6. Luca Marini (ITA/Honda) 1 min 57.569 s

7. Joan Mir (ESP/Honda) 1 min 57.693 s

8. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 1 min 57.720 s

9. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 1 min 57.869 s

10. Franco Morbidelli (ITA/VR46 Ducati) 1 min 58.068 s