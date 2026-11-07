Márquez se acerca al título de MotoGP tras ganar el esprint en Catar

El español Marc Márquez (Ducati) ganó la carrera esprint del Gran Premio de Catar de MotoGP este sábado en el circuito de Lusail y tendrá el domingo una primera oportunidad de conquistar su octavo título en la categoría reina del motociclismo.

El catalán se impuso por delante del italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) y del español Jorge Martín (Aprilia), que compite a pesar de una fractura del radio del brazo derecho a la altura de la muñeca.

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que había logrado la pole position, se cayó cuando estaba adelantando a Márquez en la cuarta vuelta.

Pese a un contacto entre las dos motos, el siete veces campeón del mundo, quien salió en la segunda posición, consiguió mantenerse en pie antes de enfilar hacia la victoria.

La carrera estuvo marcada por la espectacular caída del italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que fue embestido por el español Fermín Aldeguer (Ducati-Gresini) y se precipitó con mucha violencia sobre el asfalto tras salir despedido por encima del manillar.

Este incidente, ocurrido en la última curva de la primera vuelta, provocó la interrupción del esprint y se dio una segunda salida. Márquez, segundo en el momento de la bandera roja, arrancó entonces mucho mejor y tomó la cabeza.

"Ha sido una carrera extraña con esta bandera roja. Espero que Pecco (Bagnaia) esté bien. Mi airbag se disparó en el impacto (con Bezzecchi) y eso me desestabilizó un poco. Pero aparte de eso, todo fue muy bien para mí. Estos puntos sumados son muy importantes", subrayó el catalán.

Márquez, que cuenta ahora con 49 puntos de ventaja sobre Martín en el campeonato, tendrá el domingo una primera oportunidad de conquistar una octava corona en la categoría reina e igualar a la leyenda italiana Giacomo Agostini.

Para ello, el único escenario posible sería una victoria combinada con el hecho de que Martín no sume ningún punto, ya sea por una caída o por terminar más allá del 15º puesto.