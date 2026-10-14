Más allá del fútbol, el Manchester City impulsó una transformación urbana

Tras el mostrador de su tienda de "fish and chips" cerca del Etihad Stadium, Sailish Parekh cuenta que la influencia del club 'citizen' ha transformado el este de Mánchester en estos veinte últimos años.

"Manchester City no es sólo un club aquí. Es en cierto modo un salvador", dice Parekh, que ha sido testigo del cambio en esta ciudad del norte de Inglaterra desde la adquisición del Manchester City por un fondo de inversión emiratí en 2008.

Décadas de declive ligadas a la desindustrialización han dado paso a una profunda renovación urbana.

Los barrios de Ancoats y New Islington, característicos por sus ladrillos, se han llenado de edificios modernos, cafés y oficinas compartidas (coworking) donde antes se alzaban fábricas abandonadas.

"Cuando llegué hace once años, un taxista me dijo: 'Un año antes no lo habría traído a este barrio'", contó a la AFP Simon Martin, un ingeniero de sistemas de 44 años que vive en Ancoats.

Hoy en día aprecia una "comunidad agradable muy bonita" y la presencia de "muchas más familias jóvenes", aunque lamenta el fuerte aumento de los alquileres, que ha obligado a marcharse a los residentes con menos recursos.

Esta metamorfosis refleja la influencia del Manchester City y de su propietario, Abu Dhabi United Group (ADUG), dirigido por el jeque Mansur ben Zayed al-Nahyan, miembro de la familia real de los Emiratos Árabes Unidos.

Los inversores emiratíes no solo propulsaron a los Sky Blues a la cima del fútbol europeo (ganaron por primera vez la Liga de Campeones en 2023), inyectaron también capital en lo inmobiliario, a través de lotes municipales alquilados a precios beneficiosos para construir viviendas y espacios comerciales.

Esta corporación dirigida por Manchester Life, una empresa inmobiliaria creada con el apoyo de la ciudad en 2014, es criticada por su falta de transparencia.

Una investigación de la universidad de Sheffield, publicada en 2024 en la revista científica Antipode, ha concluido que la agrupación ha permitido una "captación del valor del suelo en beneficio de ADUG", y denuncia una opacidad alrededor de Manchester Life y de las inversiones.

- "Nuestra Torre Eiffel" -

Contactada por la AFP, la alcaldía rechazó las críticas y afirmó que consiguió "el mejor acuerdo" posible en un momento en que los inversores escaseaban tras la crisis financiera mundial de 2007-2008.

Según dijo, Manchester Life construyó 1.500 viviendas y casi 2.800 metros cuadrados de espacio comercial.

El City se enfrenta actualmente a una grave sanción, que puede ir desde la retirada de puntos hasta la expulsión de la Premier League, luego de que una comisión independiente determinara que el club utilizó contratos comerciales "ficticios" para inflar artificialmente sus ingresos y reducir costos en más de 900 millones de libras entre 2009 y 2018.

Para Subrahmian Krishnan-Harihara, el director de investigación de la Cámara de Comercio del Gran Manchester, el fútbol, que enfrenta a los dos clubes rivales Manchester United y Manchester City, tiene un "rol muy importante" en el atractivo de la ciudad.

"Es nuestra Torre Eiffel", afirmó a la AFP.

La ciudad atrae 1,7 millones de turistas extranjeros al año, en gran parte gracias al fútbol.

- "Modelo Manchester" -

Según la dirección del club, más de 700 millones de libras (926 millones de dólares) fueron invertidas desde 2008 en el campus de Etihad y sus alrededores, donde se construyeron infraestructuras deportivas, colegios, velódromos, comercios y la Co-op Live, una sala de conciertos inaugurada en 2024.

La llegada de los emiratíes en 2008 fue "decisiva" durante la crisis financiera mundial que condujo a políticas de austeridad, resaltó Georgina Blakeley, profesora de la universidad de Huddersfield y co-autora de un libro sobre el tema.

El Manchester Life Project forma parte del "modelo Manchester", una estrategia de desarrollo urbano impulsada por el consejo municipal en los años 2000, así como por el primer ministro Andy Burnham, alcalde de Manchester de 2017 a junio del año pasado.

Las declaraciones de Burnham la semana pasada, cuando afirmó que estaría "muy preocupado" si los propietarios emiratíes se fueran de Manchester, causaron polémica. Su oficina aclaró después que "nadie está por encima de la ley".

No obstante, Krishnan-Harihara, de la Cámara de Comercio del Gran Manchester, considera "muy poco probable" que las potenciales sanciones contra el club perjudiquen la popularidad de Manchester.

"Las fuentes de inversión extranjera están ahora muy diversificadas", declaró.